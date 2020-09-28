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Aktüel Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli
Aktüel

Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:38:11 -
Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli

KÖLN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış göstermesinden endişe duyduğunu belirtti.

Bild gazetesinin haberine göre Merkel, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yöneticileriyle yaptığı video konferansta, önlem alınmazsa Noel döneminde diğer ülkeler gibi günde 19 bini aşan vaka sayılarıyla karşılaşabileceklerini söyledi.

Enfeksiyon sürecini hızlı şekilde kontrol altına alıp salgınla mücadele etmeleri gerektiğini kaydeden Merkel, ekonomiyi canlı tutmak ile okul ve kreşlerin açık kalmasını öncelediklerini, futbolun ise daha sonra geldiğini belirtti.

Merkel, Avrupa'daki vaka sayılarından ve çevre ülkelerdeki hızlı artıştan endişe duyduğunu ifade ederek, Almanya'da vakaların kontrol altına alınması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Video konferansta konuşan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Hessen Başbakanı Volker Bouffier, virüsün yayılmasını önlemek için yerel çapta bazı önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

Laschet, KRV'de düzenlenen özel etkinlikler için artık kuralların daha sıkı hale getirildiğini aktardı.

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