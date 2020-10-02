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Dünya Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'den ne istediklerini açıkladı
Dünya

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'den ne istediklerini açıkladı

Açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ''Türkiye ile Avrupa Birliği anlaşmasını görüşmek istiyoruz'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:44:00 -
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'den ne istediklerini açıkladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye Avrupa Birliği (AB) üzerinden teklifte bulunan Merkel, "Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Almanya Başbakanı, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

''AB - Türkiye ilişkilerinin olumlu devam etmesi için gereken her şeyi yapmak istiyoruz''

Yunanistan'a arka çıkmıştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetlerini engellemek için provokasyonlarda bulunan Yunanistan'a destek vermişti.

İslam'a olan düşmanlığla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlik olan Angela Merkel, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında Avrupa Birliği'nin de Yunanistan'ı desteklemesi gerektiğini söylemişti.

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