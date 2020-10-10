Almanya, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman hükümetinin, Moskova'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilan edilen "insani ateşkesi" memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese riayet etme çağrısında bulunarak, başka can kayıplarının yaşanmasından mutlaka kaçınılması gerektiğini ifade etti.



Her iki ülkenin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğunda ve anlaşmazlığın yönetilmesine ilişkin temel ilkeler zemininde müzakerelere başlama niyetini de memnuniyetle karşıladıklarını belirten Maas, "Ermenistan ve Azerbaycan’ı, ihtilafın barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için yoğun çalışmaya çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.



Maas, Alman hükümetinin, Minsk Grubu eş başkanlarına çatışmaların son bulmasına yönelik çabalar ve önemli müzakereler için teşekkür ederek, “AGİT Minsk Grubu üyesi olarak Minsk Grubunun eş başkanlarının çözüm bulma çabalarına desteğimizi vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.