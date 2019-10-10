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Almanya Arjantin maçı kaç kaç bitti? Almanya Arjantin maç sonucu özet

Almanya ile Arjantin milli takımları Dünya Kupası eleme maçlarından önce hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bugün saat 21.45'te başlayan mücadele dakikalar önce sona erdi. Peki, Almanya Arjantin maçı kaç kaç bitti? İşte Almanya Arjantin maç sonucu...

10 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Almanya Arjantin maçı kaç kaç bitti? Almanya Arjantin maç sonucu özet

Almanya ile Arjantin milli takımları Dünya Kupası eleme maçlarından önce hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bugün saat 21.45'te başlayan mücadele dakikalar önce sona erdi. Peki, Almanya Arjantin maçı kaç kaç bitti? İşte Almanya Arjantin maç sonucu...

Almanya Arjantin maçı kaç kaç bitti?

Almanya ile Arjantin milli takımları arasında oynanan hazırlık karşılaşması 2-2 berabere bitti.

Mücadelenin 15. dakikasında Serge Gnabry ile öne geçen Almanya, 22. dakikada Kai Havertz ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Arjantin 66. dakikada Lucas Alario ile skoru 2-1'e getirdi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye Arjantin'den Ocampos çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Almanya ile Arjantin hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 00:00
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