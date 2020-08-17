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Aktüel

Almanya, AGİT'ten Belarus'taki seçimleri incelemesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:00:58 -
Almanya, AGİT'ten Belarus'taki seçimleri incelemesini istedi

BERLİN (AA) - Almanya hükümeti, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) geçen hafta Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini incelenmesini talep etti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Belarus’ta güvenlik güçlerinin barışçıl şekilde yapılan gösterilere katılanlara karşı şiddeti sonlandırmaya, Minsk yönetimini siyasi tutukluları ivedilikle ve koşulsuz serbest bırakmaya çağırdı.

Ülkede krizin üstesinden gelinmesi için hükümet, muhalefet ve toplum temsilcilerinin oluşturacağı bir "ulusal diyaloğa" ihtiyaç duyulduğunu belirten Seibert, "Bu bağlamda AGİT, seçimleri inceleyerek önemli bir rol oynayabilir." dedi.

Seibert, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin, insan hakları ihlallerinden sorumlu olanlara karşı yaptırımlar konusunda anlaşmaya vardığını anımsatarak, bu yaptırımların nasıl şekilleneceği ve bunların genişletip genişletilmemesinin Belarus’taki yönetime bağlı olduğunu ifade etti.

Öte yandan AB'ye üye ülkelerini liderlerinin, 19 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek olağanüstü zirvede Belarus'taki gelişmeleri görüşeceği bildirildi.

- Belarus'taki protestolar

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve bugüne kadar aralıksız süren izinsiz gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti. Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

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