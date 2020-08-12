  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya, 5G'de yoluna Huawei ile devam ediyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un sunduğu raporda, hükümetin, 5G ürünlerinde tedarikçi olarak Huawei'ye getirilmeye çalışılan kısıtlamaya dahil olmayacağı belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:25:40 -
Almanya, 5G'de yoluna Huawei ile devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'un sunduğu raporda, hükümetin, 5G ürünlerinde tedarikçi olarak Huawei'ye getirilmeye çalışılan kısıtlamaya dahil olmayacağı bildirildi.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, Huawei tarafından devreye alınması planlanan 5G ağlarının kontrolünü gerçekleştirecek ve standart güvenlik önlemlerine uyduğu takdirde onay sürecini başlatacak.

Almanya, Huawei'ye global düzeyde uygulanan siyasi baskıya dahil olmayacağını açıkladı. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yayımladığı rapora göre, bu tür yasaklamalar, sadece Siyasi Güvenilirlik Yasası çerçevesinde değerlendirilebilecek.

Buna göre, sadece Federal Şansölye, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlıklarından biri ya da birkaçının, bir servis sağlayıcı hakkında "siyasi güvenilirlik" gerekçesiyle endişelerini dile getirmesi halinde Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi tarafından üreticinin tamamen reddedilmesi söz konusu olacak.

Huawei açıklamasına göre, Almanya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, konuyla ilgili olarak, Huawei'nin Almanya'daki 5G çalışmalarından dışlanmasına karşı olduklarını belirtmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi
Siyaset

'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan rüşvet skandalı ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki ..
Tüm öğrencileri yakından ilgilendiren karar... MEB'den açıklama geldi
Eğitim

Tüm öğrencileri yakından ilgilendiren karar... MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı son..
Yarar'dan Doğu Akdeniz yorumu: Geçmişte gazla başına nelerin geldiğini hatırlasın
Gündem

Yarar'dan Doğu Akdeniz yorumu: Geçmişte gazla başına nelerin geldiğini hatırlasın

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Mısır ile anlaşarak deniz yetki alanı anlaşması imzalaması ve bölgede tehlikeli oyunlara girişmesine Güvenlik ..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı