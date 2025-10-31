Almanların Tuhaf Tatlı Alışkanlığı: Tatlıya Tuz Katıyorlar!

Alman mutfağında bazı bölgelerde şaşırtıcı bir tatlı geleneği var: Tatlılar bazen tuzla servis ediliyor. Özellikle çikolatalı ve fındıklı hamur işlerinde hafif bir tuz dokunuşu, tatlıyı daha “lezzetli” hale getirdiğine inanılıyor.

Yabancılar için ilk bakışta garip görünen bu alışkanlık, Almanlar için sıradan bir lezzet sırrı. Uzmanlar, bu yöntemin tatlıdaki şekerin yoğunluğunu dengeleyerek damakta daha zengin bir tat bıraktığını söylüyor.

Alman mutfak kültüründeki bu tuhaf detay, tatlı severleri hem şaşırtıyor hem de meraklandırıyor.