  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem Başkan Erdoğan’dan Umman’a "Kardeşlik" telefonu! "Bölgedeki buhranı ancak İslam birliği bozar!"
Gündem

Başkan Erdoğan’dan Umman’a "Kardeşlik" telefonu! "Bölgedeki buhranı ancak İslam birliği bozar!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan’dan Umman’a "Kardeşlik" telefonu! "Bölgedeki buhranı ancak İslam birliği bozar!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinde, Ortadoğu’yu esir alan kanlı denkleme karşı Türkiye’nin dik duruşunu bir kez daha ortaya koydu. 18 Mart 2026 itibarıyla bölgenin "görülmemiş bir güvenlik buhranı" içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, ne Siyonistlerin saldırılarını ne de buna verilen karşılıkların masum bölge ülkelerini hedef almasını kabul etmeyeceklerini ilan etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

"UMMAN'A YÖNELİK SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

Başkan Erdoğan görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgemizi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduğumuzu ifade etti.

 

"ARABULUCULUK DAHİL DİPLOMATİK GİRİŞİMLERDEN VAZGEÇMEDİK"

Erdoğan, Türkiye olarak mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçmediğimizi, bu çabaların süreceğini belirtti.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Başkan Erdoğan, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Heysem Bin Tarık'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23