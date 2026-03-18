Başkan Erdoğan’dan Umman’a "Kardeşlik" telefonu! "Bölgedeki buhranı ancak İslam birliği bozar!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgemizi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduğumuzu ifade etti.

"UMMAN'A YÖNELİK SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

"ARABULUCULUK DAHİL DİPLOMATİK GİRİŞİMLERDEN VAZGEÇMEDİK"

Erdoğan, Türkiye olarak mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçmediğimizi, bu çabaların süreceğini belirtti.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Başkan Erdoğan, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Heysem Bin Tarık'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.