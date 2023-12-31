Almanların en çok tercihi Türkiye: Alman turistler tüm Türkiye'ye ulaşım için bilet satın alımı yaptı! Milyonlarca lira para girişi

Almanya’da enflasyon ve ekonomik krize rağmen yurttaşlar tatile çıkma isteğinden vazgeçmiyor.

Seyahat ac6entelerinden veri derleyen Travel Data & Analytics’in (TDA) satış barometresine göre erken rezervasyonlar kasım ayı sonuna kadar yükselmeye devam etti. TDA verilerine göre 2024 yaz sezonu erken rezervasyonların destinasyonlara göre dağılımında Türkiye ilk sırada olmaya devam ediyor.

Almanya'da seyahat satışları kasım 2023’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 arttı. TDA verilerine göre erken rezervasyonlar kasım ayı satışlarının yüzde 54'ünü oluşturuyor.

Türkiye zirveyi koruyor

Türkiye'ye olan talep özellikle yüksek; 2019 yazına kıyasla kümülatif satış artışı yüzde 90'ın üzerinde .Daha önce özel bir raporlarda belirttiği gibi, bu erken aşamada Türkiye'ye yönelik rezervasyon satışları İspanya'daki satışları bile aşıyor. Önceki raporda belirtilen erken rezervasyonlarda en popüler destinasyonun Türkiye olduğu durumunun devam ettiği belirtiliyor.

TDA verilerine göre kasım sonu itibariyle 2024 yaz erken rezervasyonları 2019 yaz sezonuna göre yüzde üç arttı.

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Raporda geçen yıldan farklı olarak enflasyon, benzin ve ısınma fiyatlarının artması, Alman yurttaşlarının tatil planlarında engel olarak görünmüyor.

Kış satışları da iyi gidiyor

Bu arada kasım ayı sonu itibariyle kış satışlarının da iyi gittiği belirtiliyor. Kış satışlarında İspanya’nın Kanarya Adaları ilk sırada gidiyor.