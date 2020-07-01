Almanları ikna turu fırsatın kapısı olacak

Corona virüsü (Covid-19) tehdidini bertaraf eden Türkiye’ye turist yağıyor. Köklü önlemler alıp virüsün yayılımını durdurmayı başaran ülke, Avrupalı ve Asyalı tatilcilerin ilgi odağı konumunda.

Önemli temaslar yürütülecek

Covid-19 tehlikesini savuşturan, hayatı normale döndüren, ekonomiyi kademe kademe açan hükümet de turizmi atağa kaldırmak için tanıtım ve ikna turları başlattı. Ayrıca pandemi nedeniyle Türkiye’ye seyahat yasağı uygulayan Almanya yakın markaja aldı.

Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Berlin’de önemli temaslar yürütecek. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Maliye Bakanı Peter Altmeier’le bir araya gelmeyi planlayan iki ismin çantasında turizm odaklı dosya yer alacak.

Turizmcilerden destek

2020 yılına iyi bir başlangıç yapan Türkiye’nin önde gelen turizm partneri olan Almanya’ya güven telkin edecek olan bakanların kayıpları önleme girişimlerini otelciler ve tur operatörleri de destekliyor. Molton Hotels markasıyla ön planda olan İHK Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin pandemi sürecinde aldığı tedbirlerle tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti. Bu tedbirlerin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Korkmaz, “Avrupa ve Almanya ülkemizle ilgili -seyahat tavsiye etmeme- kararlarını kaldırmalılar. Çünkü bu kararlardan dolayı tatil planları öteleniyor ve sıkıntılar beliriyor” dedi.

Türkiye’ye seyahati sınırlayanların yanlış adım attıklarını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti: “Zira Robert Koch Instute’ün bir araştırması var. Araştırma Türkiye’de vaka sayılarının ortalamaların altında olduğunu ortaya koyuyor. Burada Avrupa Birliği’nin (AB) ve Almanya’nın Türkiye’yle ilgili kararı siyasidir. Kararın bilimsel ve rakamsal olarak karşılığı yoktur. Kuşkusuz, ülkemiz Covid-19’a karşı başarılı bir imtihan verdi. Turistik tesislerimiz de öyle. Tesislerimizde açık büfe sistemi iyileştirildi. Hijyen kurallarına uyuldu. İlave 8-10 kural uygulandı. Masa ve şezlong mesafeleri açıldı. Restoranları ve odaları sürekli dezenfekte edildi. “

Sınırlar açılsın

Bakan Ersoy ve Bakan Çavuşoğlu’nun Almanya temaslarının olumlu sonuç vermesi temennisinde bulunan Korkmaz, “İnşallah Berlin’den güzel haberler gelir. Çünkü hem ülkemiz otellerinde ve acentelerinde hem de Alman tur operatörlerinde sınırların açılmasını beklentisi hâkim. Şu da gerçek ki Türkiye, İtalya ve İspanya’dan daha güvenlidir. Bu hakikat görülmeli, bilinmelidir” şeklinde konuştu.

Almanları bekliyoruz

Almanya’nın Türkiye’ye çok sayıda turist gönderdiğinin altını çizen Korkmaz, “Malum, 2020 için 50 milyar dolar turizm geliri hedefi koymuştuk. Pandemiden dolayı bu hedefi yakalayamayacağız. Ama Avrupalıların, Almanların ülkemize gelmeleriyle atağa kalkabiliriz. Unutmayalım ki her sene 2-3 milyon Alman ülkemize geliyor ve ortalama 650-700 Euro harcama yapıyorlar” diye konuştu.