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Medya Almanlardan kankaları PKK'ya mesaj var: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Medya

Almanlardan kankaları PKK'ya mesaj var: Kaçmak için 7 saniyeniz var

Dağlık Karabağ'da da başarısını kanıtlayan Türk SİHA'larını dünya basını dilinden düşürmüyor. Alman basınında övgüyle bahsedilen SİHA'lara ilişkin, "Dronelar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var" başlığı atıldı. ABD basını ise Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 21:44:00 -
Almanlardan kankaları PKK'ya mesaj var: Kaçmak için 7 saniyeniz var

Tüm dünyanın Suriye, Libya, Irak ve Dağlık Karabağ'da hayranlıkla izlediği Türk SİHA'ları adından söz ettirmeye devam ediyor. Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesi, Türk SİHA'larından övgüyle bahsetti. SİHA'ların etkisi anlatılan haberde Türk SİHA'ları için dikkat çekici ifadelere yer verildi.

Sabah'ın Alman Tagesschau'den aktardığı habere göre, "Drone'lar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var" başlığı atıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı.

"İlk insansız savaş uçağı yapılacak"

ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı. Şirketin, Türkiye'ye ilk insansız hava muharebe aracını kazandırmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

"Ruslar 1 saat bile durduramadı"

Yerli SİHA'lar ve İHA'lar hakkında BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, "Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadılar" ifadelerini kullanmıştı.

 

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