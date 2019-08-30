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Almanlardan haritalı provokasyon

İnternet üzerinden strateji oyunları geliştiren Bytro Labs isimli Almanya menşeli şirket geliştirdiği bir oyunda Türkiye haritasında başta Hatay olmak üzere ülkenin Güneydoğu Anadolu bölgesini Suriye ve Irak gibi ülkelere ekleyerek algı oluşturmaya çalışıyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:06
Almanlardan haritalı provokasyon

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Milyonlarca kullanıcısı olan Bytro Labs isimli Almanya menşeli şirket sözde, ‘İkinci Dünya Savaşı’ senaryosunun canlandırıldığı bir oyunda, bütün ülkelerin sınırlarını olduğu gibi çizerken Türkiye’nin sınırlarını eksik çizmesi dikkat çekti.

Türkiye haritası üzerinden algı oluşturmaya çalışan oyun şirketi Türkiye’nin toprak kaybını ve teröristlere hizmet ediyor.

1942 yılında geçen oyunda Türkiye sınırlarına dahil olan Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari gibi şehirlerin haritadan çıkartılarak Suriye ve Irak ülkelerine dahil edildiği açıkça görülüyor.

Sorularımızı cevaplayan oyunun yapımcısı “Savaşta hangi sınırda olursanız olun, yolculuk sürelerinin makul olduğundan emin olmak için, haritalarda ki mevcut sınırları dengelemek amacıyla farklı çizildi. Bütün haritalarda yolculuk süreleri eşit mesafede olması için böyle birşey yapıldı” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:06
  1. Ankara
  2. İkinci Dünya Savaşı
  3. Bytro Labs
  4. Hatay
  5. Gaziantep
  6. Kilis
  7. Şanlıurfa
  8. Mardin
  9. Şırnak
  10. Hakkari

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