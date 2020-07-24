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Medya

Almanlardan çok konuşulacak 'Türkiye' manşeti

Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz öncesi tüm dünyanın gözü Türkiye'deydi. Birçok yabancı medya kuruluşu Türkiye'ye gelerek canlı yayın yaparken, Alman basınında ise çok konuşulacak bir manşet yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 13:29:00 -
Almanlardan çok konuşulacak 'Türkiye' manşeti

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına yabancı basın kuruluşları büyük ilgi gösterdi, çok çarpıcı manşetler atıldı.

Onların arasında ise en dikkat çekici olanı Almanya'dan geldi. Almanya'nın önemli basın kuruluşlarından Tagesspiegel, Türkiye'nin Batı'ya karşı zaferini çarpıcı bir başlık ile okuyucularına duyurdu. Erdoğan'ın Ayasofya'daki fotoğrafı ile sosyal medyadan servis edilen haberde, "Ayasofya'da ilk Cuma namazı: Türk hükümet basını Batı'ya karşı 'çift tokatı' kutluyor" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin tokat olarak nitelendirdiği ikinci konu da hayli dikkat çekiciydi. Gazete, Türkiye'nin Batı ülkelerine ikinci tokadı ise Doğu Akdeniz'de vurduğunu yazdı. Türkiye, Libya'da meşru hükümeti destekleyerek darbeci Hafter yanlılarını bozguna uğratmıştı. Doğu Akdeniz'deki haklardan vazgeçilmeyeceği, her hamleye karşılık verileceği MGK bildirisinde de yer almıştı.

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