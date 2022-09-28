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Ekonomi Almanlardan bomba itiraf: Lufthansa'yı geçtiler
Ekonomi

Almanlardan bomba itiraf: Lufthansa'yı geçtiler

Türk Hava Yolları'nın (THY) üst üste aldığı ödüller Alman medyasında geniş yer buldu. Alman gazetesi Spiegel, haberi "THY, Lufthansa'yı geçti" diyerek duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 15:10:00 - 2022-09-28 15:20:22
Almanlardan bomba itiraf: Lufthansa'yı geçtiler

İngiltere merkezli Skytrax tarafından bu yıl da yedinci kez düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri sahiplerini buldu.

Londra’da düzenlenen ödül töreninde ise Türk Hava Yolları (THY); “Avrupa’nın En iyi Hava Yolu”, “Dünyanın En iyi Business Class İkram Servisi” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu” ödüllerine layık görüldü.

THY ayrıca dünya klasmanında da 7. sırada yer aldı. THY'nin bu başarısı ise Alman medyasında geniş yankı buldu.

"THY Lufthansa'yı geçti"

Almanya'nın göz bebeği konumunda olan markalarından Lufthansa'nın THY'nin gerisinde kaldığını vurgulayan Alman gazetesi Spiegel, "THY, Lufthansa'yı geçti" diyerek haberi duyurdu.

Lufthansa kötüye gidiyor

"En çok hangi hava yolunu seviyorsunuz, en iyi ekiplere sahip, en iyi uçak içi programı kimde? Cevap Lufthansa kaymaya devam ediyor" diyen Spiegel, THY'nin yükselişine vurgu yaptı. THY'nin dünya sıralamasında 17. sıradan 7. sıraya yükseldiği belirtilirken, Lufthansa'nın 9. sıradan 15. sıraya gerilemesi THY ile kıyaslandı.

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