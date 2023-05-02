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Ekonomi Almanlardan beklenmedik Türkiye kararı! Rusları bile geride bıraktılar
Ekonomi

Almanlardan beklenmedik Türkiye kararı! Rusları bile geride bıraktılar

Yeniakit Publisher
2023-05-02 15:29:00 -
Almanlardan beklenmedik Türkiye kararı! Rusları bile geride bıraktılar

Türkiye'ye turist akını devam ediyor. Antalya'da 'Nisan' ayında rekor kırılırken Almanlar Rusları geçti.

Bu yıl sezona rekorlarla başlayan Antalya; en iyi Ocak, Şubat ve Mart aylarından sonra en iyi Nisan ayına da imza attı.

Nisan ayının bitimiyle birlikte Antalya'ya yılın 4 ayında gelen turist sayısı da belli oldu.

Yüzde 48 arttı

1 Ocak-30 Nisan arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48'lik artış gösterdi.

2023'ün ilk 4 ayında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 1 milyon 798 bin oldu.

4 ayda Antalya'ya 1 milyon 798 bin 595 turist geldi. Bu sayı; turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'da bu rakam 1 milyon 554 bin 810'du.

1-30 Nisan arasında şehri ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 672 kişi olurken, aynı zamanda tüm zamanların en iyi Nisan ayına imza atılmış oldu.
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4 ayda Almanlar Rusları geçti

2023 yılında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden milletler sıralamasında Alman turistler, Rus turistleri geçerek liderliği devraldı. 4 ayda Antalya'ya en çok turist 446 bin 542 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 393 bin 932 turistle Rusya takip etti.

Turizm Ajansı

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