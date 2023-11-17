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Dünya Almanlardan beklenmedik karar: Almanya Bitcoin'in yasal ödeme aracı olma durumunu tartışıyor! Almanlar şokta
Dünya

Almanlardan beklenmedik karar: Almanya Bitcoin'in yasal ödeme aracı olma durumunu tartışıyor! Almanlar şokta

Yeniakit Publisher
2023-11-17 20:46:00 - 2023-11-17 20:48:37
Almanlardan beklenmedik karar: Almanya Bitcoin'in yasal ödeme aracı olma durumunu tartışıyor! Almanlar şokta

Almanya Federal Meclisi üyesi Joana Cotar, meclise kripto para endüstrisi için önemli sonuçlar doğurabilecek bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Almanlara duyrulan bu karar tartışma yarattı

Almanya Federal Meclisi üyesi Joana Cotar, meclise kripto para endüstrisi için önemli sonuçlar doğurabilecek bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Joana Cotar, Bitcoin'in Almanya'da resmi bir para birimi gibi kabul görmesini sağlayacak yasal bir çerçeve oluşturmak için ön inceleme başlatmak istediğini dile getirdi. Bunun yanında Cotar, meclis üyelerini Bitcoin konusunda bilgilendirmek amacıyla bir eğitim kampanyası başlattı. Almanya Federal Meclisi üyesi, bu eğitim kampanyasıyla Bitcoin’in mahremiyeti koruması ve güvenlik standartları gibi olumlu yönlerinin teşvik edilmesini amaçlıyor.

Bitcoin destekçisi olarak öne çıkan Cotar, açıklamasında diğer kripto para birimlerine ilgi duymadığını sadece Bitcoin’e odaklandığını dile getirdi. Bu yüzden Cotar, Bitcoin ile diğer kripto para birimleri arasındaki teknolojik farlılıkları araştırmak üzere resmi bir komite kurmak istiyor. Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankasının dijital para birimi planlarına getirdiği eleştirilerle tanınan Cotar, Bitcoin’in önemini öne çıkarmaya devam ediyor.

Joana Cotar’ın girişimi henüz yeterli desteği bulmasa da Bitcoin’in Almanya gibi Avrupa’nın en büyük ekonomisinde yasal ödeme aracı olarak tanınması büyük bir etkiye yol açacaktır. Bu girişim, aynı zamanda kripto paranın ana akım tarafından benimsenmesi yönünde önemli bir tanıtım olarak kabul edilebilir. Ancak küresel kuruluşlar Bitcoin gibi dijital para birimlerinin ülkelerin finansal istikrarını tehdit edici bir unsur olarak görürken böyle bir girişime şiddetle karşı çıkıyor.

IMF gibi kuruluşlar kripto para birimine yasal statü getirilmesi yerine merkez bankası dijital para birimlerine yoğunlaşılmasının daha uygun olduğu görüşüne sahip. Öyle ki şu an Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti bu girişimleriyle IMF başta olmak üzere küresel kuruluşların yoğun eleştirisine maruz kaldı.
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