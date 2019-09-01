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Almanlardan başörtüsü gâvurluğu

İslamofobi'nin körüklendiği Avrupa'da başörtüsüne karşı skandal kararlar alınmaya devam ederken, Almanya'da İslam düşmanı ‘Terre des Femmes’ adlı örgütün hazırladığı rapora sert tepki gösteren TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, "Bugün Avrupa’da hiçbir Yahudinin inancına, giyimine karışılmazken, Müslümanların başörtüsü olay oluyor." dedi.

01 Eylül 2019 Pazar 10:03
Almanlardan başörtüsü gâvurluğu

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Geçtiğimiz mayıs ayında Avusturya’da, ilkokul öğrencilerinin başörtüsü takmasını yasaklayan kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, Almanya da benzer bir adım atma kararı aldı. Sözde kadın hakları için mücadele veren İslam düşmanı, ‘Terre des Femmes’ adlı bir örgütün yasakla ilgili hazırladığı bilirkişi raporunda, ilköğretim çağındaki kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirilmesi gerektiği belirtilirken, konuya ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz’den tepki geldi.

Dünya’nın birçok yerinde İslam ile mücadele edildiğini belirten Öksüz, şunları dile getirdi:

Avrupa karanlığa yol alıyor

Avrupa’nın İslam dini için aldığı birçok kararın insanlıktan uzak olduğunu düşünüyorum. Tamamen İslamofobik bir zihin yapısıyla aldıklarını söyleyebilirim. İnsanlarla, dinler arasına özellikle Avrupa setler kurmaya çalışıyor. Herkes inancının gereğini yaşamalıdır. Sözde özgürlükçü Avrupa’nın bu gibi konuları aşması gerekiyor. Bugün Avrupa’da hiçbir Yahudinin inancına, giyimine karışılmazken, Müslümanların başörtüsü olay oluyor. Biz Türkiye olarak dini normalleşmeyi sağladık. Ama Avrupa’da dini özgürlükler sürekli geriye gidiyor. Eski karanlık çağlarına doğru gidiyorlar.

Sessizlikten cesaret alıyor!

Eski Din-Bir-Sen Başkanı Lütfi Şenocak ise, şunları ifade etti: “Alman hükümeti böyle bir girişimde bulunuyorsa orada yaşayan Müslüman vatandaşlarımızın sessiz kalmasından kaynaklanıyor. Din eğitimi verilmemiş, buluğ çağına eren bir kızımıza biz nasıl başını kapat diyeceğiz? Nasıl terbiye edeceğiz? Bir insan ergenlik çağına girdiği zaman her şeyi biliyor demektir. Ağaç yaşken eğilir. O çocuklar büyüdüğü zaman dini eğitime konsantre olamazlar. Bir çocuk için eğitim 6 yaşında başlar. Avrupa devletlerinin birçoğu bu durumun farkında olduğu için böyle kararlar alıyor. Ama, Almanya’da bulunan kardeşlerimiz tehlikenin farkında değiller. Önce Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız bu konulara karşı yüksek sesle tepki göstermeli, protesto etmeli.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:03
  1. Ankara
  2. ilkokul öğrencileri
  3. başörtüsü
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  5. kadın hakları
  6. Terre des Femmes
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  8. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz
  9. İslam
  10. İslamofobi
  11. Eski Din-Bir-Sen Başkanı Lütfi Şenocak

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  • AkilAkil27 dk önce
    Asıl yahudu devletiburası dir bir yahudiye ses çıkarmazlar çünkü yahudiye borçlularİsrail'deki Yahudi göçmen Yahudilerinmemleketi Almanya dir Almanya dir
  • RamazanRamazan33 dk önce
    İslamofobi kelimesi bir tuzak. Lütfen onun yerine İslam karşıtlığı veya düşmanlığı diyelim.

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