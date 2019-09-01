Almanlardan başörtüsü gâvurluğu

Oğuzhan Gültekin Ankara

Geçtiğimiz mayıs ayında Avusturya’da, ilkokul öğrencilerinin başörtüsü takmasını yasaklayan kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, Almanya da benzer bir adım atma kararı aldı. Sözde kadın hakları için mücadele veren İslam düşmanı, ‘Terre des Femmes’ adlı bir örgütün yasakla ilgili hazırladığı bilirkişi raporunda, ilköğretim çağındaki kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirilmesi gerektiği belirtilirken, konuya ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz’den tepki geldi.

Dünya’nın birçok yerinde İslam ile mücadele edildiğini belirten Öksüz, şunları dile getirdi:

Avrupa karanlığa yol alıyor

“Avrupa’nın İslam dini için aldığı birçok kararın insanlıktan uzak olduğunu düşünüyorum. Tamamen İslamofobik bir zihin yapısıyla aldıklarını söyleyebilirim. İnsanlarla, dinler arasına özellikle Avrupa setler kurmaya çalışıyor. Herkes inancının gereğini yaşamalıdır. Sözde özgürlükçü Avrupa’nın bu gibi konuları aşması gerekiyor. Bugün Avrupa’da hiçbir Yahudinin inancına, giyimine karışılmazken, Müslümanların başörtüsü olay oluyor. Biz Türkiye olarak dini normalleşmeyi sağladık. Ama Avrupa’da dini özgürlükler sürekli geriye gidiyor. Eski karanlık çağlarına doğru gidiyorlar.”

Sessizlikten cesaret alıyor!

Eski Din-Bir-Sen Başkanı Lütfi Şenocak ise, şunları ifade etti: “Alman hükümeti böyle bir girişimde bulunuyorsa orada yaşayan Müslüman vatandaşlarımızın sessiz kalmasından kaynaklanıyor. Din eğitimi verilmemiş, buluğ çağına eren bir kızımıza biz nasıl başını kapat diyeceğiz? Nasıl terbiye edeceğiz? Bir insan ergenlik çağına girdiği zaman her şeyi biliyor demektir. Ağaç yaşken eğilir. O çocuklar büyüdüğü zaman dini eğitime konsantre olamazlar. Bir çocuk için eğitim 6 yaşında başlar. Avrupa devletlerinin birçoğu bu durumun farkında olduğu için böyle kararlar alıyor. Ama, Almanya’da bulunan kardeşlerimiz tehlikenin farkında değiller. Önce Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız bu konulara karşı yüksek sesle tepki göstermeli, protesto etmeli.”