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Dünya

Almanlardan Angela Merkel'e 'Türkiye' baskısı

Alman turizmciler, koronavirüs sebebiyle yasaklanan Türkiye uçuşlarının yeniden başlatılmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 22:37:00 -
Almanlardan Angela Merkel'e 'Türkiye' baskısı

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Berlin yönetimine koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısının hızlı şekilde kaldırılması çağrısı yaptı.

haber365'in haberine göre; Alman turizmciler, koronavirüs sebebiyle yasaklanan Türkiye uçuşlarının yeniden başlatılmasını talep etti.

Fiebig, yapmış olduğu yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa ülkelerine bugünden itibaren seyahat uyarısını kaldırdığına işaret ederek bunun ilk adım olduğunu ifade etti.

Bu uyarının AB dışındaki ülkeler için de hızlı şekilde kaldırılmasını talep eden Fiebig, "Vaka sayıları ve sağlık sisteminin durumu uyarının kaldırılmasına izin veriyorsa bu ülkelere seyahat yapılmasının mümkün olması lazım." sözlerine yer verdi.

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