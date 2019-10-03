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Almanlar sonunda uyandı! Kandil'e para akıtmayı kestiler

Almanya'da dernek adı altında faaliyet yürütürken topladıkları paraları PKK'ya aktaran terör yanlısı oluşumlardan Bremerhave Kürt Alman Dostluk Derneği'ne mali yardım kesildi.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:20
Almanlar sonunda uyandı! Kandil'e para akıtmayı kestiler

Terör örgütü PKK, dağa terörist kazandırma ve örgütü finanse edebilmek için dünyanın birçok ülkesinde kurulan dernekler üzerinden Kandil'e para aktarıyor. PKK'lı teröristlere en büyük yardımların gittiği ülkelerden biri de, teröristlerin cirit attığı Almanya.

Ülkede kurulan Bremerhave Kürt Alman Dostluk Derneği, "müzik eşliğinde Kürt kültür gecesi" düzenlemek için teşvik talebinde bulundu.

Reddedildi

Ensonhaber'in haberine göre, Bu talep, Bremen Anayasası'nı Koruma Teşlilatı Başkanı Dierk Schittkowski tarafından reddedildi.

Schittkowski tarafından dernek yönetimine yazılan mektupta, etkinliklerde terör örgütü PKK'nın tutuklu elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin ve örgütün paçavralarının taşındığına dikkat çekildi.

Bremerhave Kürt Alman Dostluk Derneği ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkinin ortaya çıkması, ülkede yayın yapan Tageszeitung gazetesi tarafından Almanlara duyuruldu.

Haber, gazetenin okuyucularına "Tehlikeli şarkılar" başlığıyla duyuruldu.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:20
  1. Almanya
  2. PKK
  3. Bremerhave Kürt Alman Dostluk Derneği
  4. Bremen Anayasası
  5. Bremen Anayasası'nı Koruma Teşlilatı Başkanı Dierk Schittkowski
  6. Dierk Schittkowski
  7. Abdullah Öcalan

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