Almanlar salgın tedbirleriyle beraber kilo aldı
Almanya'da Kovid-19 vakalarının artmasının ardından sıkılaştırılan önlemler ülkede kilo problemini ortaya çıkardı.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce (RKI) hazırlanan “COVID-19 salgınının başlangıcında nüfusun sağlık durumu” adlı araştırmaya göre, ülkede COVID-19’un yayılmasına karşı tedbirlerin uygulamaya konulmasının ardından insanların vücut kitle indeksi (BMI) verilerinde artış yaşandı.
Geçen sene nisan-ağustos döneminde ülkede ortalama vücut ağırlığı 77,1 kilo iken, bu yılın aynı döneminde 78,2'ye yükseldi.
Araştırmaya göre, ortalama BMI ise 2019 yılı nisan-ağustos döneminde 25,9 iken, 2020'nin aynı döneminde 26,4 olarak tespit edildi.
Araştırma raporunda, COVID-19 salgınının Almanya’da sağlık açısından büyük zorluklara neden olacağına işaret edilerek, salgına karşı alınan tedbirlerin beslenme-egzersiz davranışı üzerinde etkisi olabileceği anımsatıldı.
COVID-19 salgınında tütün ürünleri kullananların sayısının azaldığına vurgu yapılan raporda, nüfusta depresif belirtilerde farklılığa rastlanmadığının altı çizildi.
RKI’nın raporunda, salgının toplam nüfus üzerindeki etkisinin daha iyi analiz edilebilmesi için daha fazla araştırma yapılmasının mühim olduğu da bildirildi.