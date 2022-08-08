Almanlar Putin'in Türkiye teklifini duyurdu

Alman haber kanalı N-TV, 'Moskova, Türk insansız hava araçlarının ne yaptığını gördü' başlıklı haberinde Türk SİHA'larının başarısına değindi. Kanal, 'Rusya lideri Putin, bu tür İHA'ları satın almak istiyor.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor, Akıncı istiyor" diyerek süper güçlerin Türkiye'den satın almak için sıraya girdiklerini ifade ettiği Türk SİHA'ları, yine dünya manşetlerinde.

İngiliz gazetesi, Bayraktar TB2'ye övgüler yağdırırken, Alman televizyonu Putin'in Türkiye'den SİHA almak istediğini yazdı.

Erken zafer getiriyor

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesindeki haberde, şu ifadelere yer verildi: "Bayraktarlar, Rusya ile olan ihtilafın ilk günlerinde Kiev'i Putin'in erişiminden uzak tutmaya yardımcı olarak hayati bir rol üstlendi. Savaş başladıktan birkaç gün sonra oyundaydılar. Ukrayna'nın başkentine doğru ilerleyen bir mil uzunluğundaki askeri konvoyu oluşturan tankları çalışmaz hale getirdiler. Yol kenarına bırakılan kuşatılmış Rus zırhlı araçlarının görüntüleri, Ukrayna için büyük önem taşıyan propaganda savaşında erken bir zaferdi."

Moskova da fark etti

Alman haber kanalı N-TV'de, "Moskova, Türk insansız hava araçlarının ne yaptığını gördü" başlıklı haberde Türk SİHA'larının başarısına değinildi. N-TV muhabiri Rainer Munz'un, Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesini gözlemledikten sonra yaptığı haberde, "Türk yapımı savaş uçakları Ukrayna savaşında zaten kullanılıyor, ancak şimdiye kadar sadece Rus ordusuna karşı kullanılmıştı. Şimdiyse Rusya lideri Putin, görünüşe göre bu tür İHA'ları satın almak istiyor" denildi.