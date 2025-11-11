Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar

Almanya’da yaklaşık dört yıl önce başbakanlık görevini bırakan Angela Merkel’i özlüyor... Ülkede yapılan bir ankete göre her dört Alman’dan biri yeniden görmek istiyor.

Civey araştırma şirketi tarafından Funke Medya Grubu gazeteleri için yapılan ankette, Merkel’in özellikle Yeşiller ve Sol Parti seçmenleri, gençler ve kentlerde yaşayanlar arasında yüksek oranda sevildiği ortaya çıktı.

Katılımcılara “Angela Merkel’i başbakan olarak özlüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Yanıt verenlerin yüzde 25’i “evet” veya “kısmen evet” dedi; yüzde 68’i ise “hayır” veya “kısmen hayır” yanıtını verdi. Sol Parti’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 61’i, Yeşiller seçmeninin ise yüzde 52’si Merkel’i özlediğini belirtti. SPD seçmeninde bu oran yüzde 34 olurken, Merkel’in siyasi geçmişi olan CDU/CSU seçmenlerinde sadece yüzde 22 olarak kaydedildi.

GENÇLER MERKEL’İ DAHA ÇOK ÖZLÜYOR

Ankete göre en büyük özlem 18–29 yaş arası gençlerde. Bu yaş grubundaki her üç kişiden biri eski başbakanı özlediğini söylerken, 65 yaş üzerindekilerde oran yüzde 19’da kaldı. Ayrıca şehir ve kırsal bölgeler arasında da fark gözlendi: Bölge ne kadar kentselse, Merkel’e duyulan özlem o kadar artıyor.

Merkel, Aralık 2021’de 16 yıllık başbakanlık döneminin ardından görevi Olaf Scholz’a (SPD) devretmişti. Anket, 4–6 Kasım tarihleri arasında çevrim içi ortamda 18 yaş üstü yaklaşık 5 bin kişiyle gerçekleştirildi ve Civey verilerine göre temsil niteliği taşıyor.