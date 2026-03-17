O ülkenin tamamında elektrikler gitti! Ülke komple karanlık!

Küba’da yaşanan ciddi enerji krizi, ülkenin tamamını etkileyen geniş çaplı bir elektrik kesintisine dönüştü.

Enerji ve Maden Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, elektrik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle ülke nüfusunun tamamının elektriksiz kaldığı bildirildi. Küba Devlet Elektrik Şirketi (La Union Electrica) ise yaptığı açıklamada Ulusal Elektroenerji Sisteminin (SEN) tamamen çöktüğünü duyurdu.

Uzmanlar, bu çöküşün arkasında uzun süredir devam eden yakıt krizinin bulunduğuna işaret ediyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada ülkenin yaklaşık 3 aydır dışarıdan petrol temin edemediğini belirterek, elektrik üretiminin yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle sınırlı şekilde sürdürüldüğünü ifade etmişti.

Enerji krizinin derinleşmesinde ABD’nin uyguladığı yaptırımların etkili olduğu değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak’ta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Küba’ya petrol sağlayan ülkelerden gelen tüm ürünlere gümrük vergisi uygulanmasını öngören yeni bir yaptırım süreci başlatmıştı.

Beyaz Saray bu adımın, Küba’nın “zararlı politikalarına” karşı ABD’nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savundu.

Trump ayrıca 1 Şubat’ta Küba ile petrol tedariki konusunda görüşmeler başlatıldığını öne sürmüş, ancak Küba yönetimi bu iddiayı yalanlamıştı.

Petrol tedarikinin kesilmesiyle birlikte Küba hükümeti, enerji sistemini ayakta tutabilmek için acil durum planını devreye aldı.

Ancak mevcut üretim kaynaklarının sınırlı olması ve yakıt krizinin sürmesi nedeniyle ülke genelindeki elektrik kesintisinin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.