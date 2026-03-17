Yapay zeka, geleceğin şehirlerini sıraladı: Listede Türkiye’den beklenmedik 4 il var

İşte yapay zekanın seçtiği, geleceğin en yaşanabilir şehirleri… Stockholm – Soğuk ama huzurlu, yaşam standardı çok yüksek. Helsinki – İklim değişse de yaşanabilirliğini koruyabilir. Oslo – Su, enerji ve refah açısından güçlü bir şehir. Toronto – Büyük tatlı su rezervleri sayesinde öne çıkıyor. Montreal – Su kaynakları zengin ve aşırı sıcak riski düşük. Zürih – Temiz su ve sağlam altyapıya sahip. Kopenhag – İklim değişikliğine karşı uyum planları güçlü. Melbourne – Yaşam kalitesini sürekli koruyan şehirlerden. Auckland – İzole konumuyla güvenlik ve güçlü yaşam standartları sunuyor. Viyana – Altyapısı ve sosyal sistemi oldukça stabil. Münih – Ekonomi ve yaşam dengesi açısından öne çıkıyor. Edinburgh – Tarih, kültür ve yaşam kalitesini birleştiriyor. Dublin – Sosyal yaşam ve refah dengesiyle dikkat çekiyor. Tallinn – Dijital altyapısı ve doğayla uyumu yüksek. Reykjavík – Doğa ile modern yaşamı başarıyla harmanlıyor.