  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin İHA yapmayı öğrettiği ülkeden şaşırtan hamle! “Kendi söküğümüzü kendimiz dikeriz” diyerek harekete geçtiler Kendini savaş uçağı gibi gösteriyor! AKSUNGUR’dan bırakılan SÜPER ŞİMŞEK, düşman radarlarını felç edecek Bayramda çalışmanın bedeli belli oldu! İşte adım adım hesaplanan mesai ücreti 'Türkiye'yi vuracağız' diyen ülkede halk ayağa kalktı: Savaş istemiyoruz, askeri üsleri kapatın Emekliye 100 bin TL'lik promosyon! Kamu ve özel bankalar kesenin ağzını açtı Rize’de sıradışı ziyaret! Bakan Işıkhan, yerin 320 metre altında maden işçileriyle sahur yaptı Usta sanatçı Orhan Gencebay’dan sevenlerini üzen haber Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler Trump’tan Putin’i çılgına çevirecek sözler! Duyunca, gidip iki tokat bile atabilir
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Esenler'de Kadir Gecesi'nde rekor buluşma! On binler aynı anda dua etti! 16 kişiye umre sürprizi
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Esenler'de Kadir Gecesi'nde rekor buluşma! On binler aynı anda dua etti! 16 kişiye umre sürprizi

Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen “10 bin hatim 100 bin dua” buluşması, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yapılan programda dualar edilirken, çekilişle 16 kişi umre ziyareti kazandı.

İstanbul Esenler'de, "10 bin hatim 100 bin dua" buluşması çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiyatçılar Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi'nin önemine ilişkin konuşma yaptı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşmasında, ilçede bir ramazan geleneği haline gelen "10 bin hatim 100 bin dua" buluşması için binlerce kişinin meydanı doldurduğunu dile getirerek, etkinliğin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Şehirlerin gelenekleriyle yaşadığını belirten Göksu, şöyle konuştu: "Bir şehirde ne kadar gelenek, değer inşa edebildiyseniz, şehir insanlığı kuşatır ve farklı bir muhabbet iklimi sunar. Biz de bu şehrin bir geleneği oluşsun istedik ve oluştu da. Bugün on binlerce hatim okundu. Bu gecenin (Kadir Gecesi) en anlamlı şeyi duaya durmak. On binlerce kardeşimizle burada duaya duruldu. Çünkü dua bizim Rabb'imize niyazımızdır. Duamızın reddedilmeyeceğine inandığımız bu gecede yeryüzündeki mazlumların kurtulması, zalimlerin kahrolması için dua ettik. Bugün insanlık için, Gazze için, Filistin için duaya durduk."

Göksu, program kapsamında ayrıca çekilişle belirlenen 16 kişinin umre ziyaretine gönderileceğini kaydetti. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü İbrahim Özen'in yaptırdığı hatim duası sonrası 11 bin 500 kişinin katıldığı çekilişte 16 kişi umre ziyaretine gitmeye hak kazandı.

Programa Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ile ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23