Gazze'de bombardımanda bina çöktü çocuklar öldü!

Siyonist rejim saldırıları sonucu Gazze genelinde çok sayıda bina ağır hasar gördü. Han Yunus'un Mevasi bölgesinde daha önce siyonist rejim saldırılarında hasar görmüş bir binanın çökmesiyle biri çocuk üç Filistinli şehit oldu.

Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde pazartesi gecesi, daha önce siyonist rejim saldırılarında hasar görmüş bir binanın duvarı çöktü.

Çöken duvar, bölgede geçici barınma sağlayan mülteci çadırlarının üzerine devrildi. Olayda üç sivil şehit oldu.

Han Yunus Sivil Savunma ekipleri, Rabat Koleji binasının duvarının çökmesiyle ilgili arama ve kurtarma çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Ekipler, 65 yaşındaki İntisar Avde Abu Dan, 19 yaşındaki Tesnim Eyad Barbah ve 5 yaşındaki çocuk Hasni Rafet Hasni Abu Te'nin şehit olduğunu açıkladı.

Siyonist rejim saldırıları sonucu Gazze genelinde çok sayıda bina ağır hasar gördü. Aileler, güvenli barınma alanları bulunmadığından hasarlı binaların çevresine veya içine çadır kurmak zorunda kalıyor. Bu durum, binaların çökme riskiyle yaşayan sivilleri ek tehditlere maruz bırakıyor.

Uzmanlar ve kurtarma ekipleri, bombardıman sonucu kısmen hasar görmüş yüzlerce yapının hâlâ çökme riski taşıdığını belirtti. Bu binaların çevresinin mülteci barınma alanı olarak kullanılmasının yeni trajedilere yol açabileceği uyarısı yapılıyor.