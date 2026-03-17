  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Antalya Büyükşehir’de rüşvet çarkı deşifre ediliyor! Gelinlerin ifadesi duruşmaya damga vurdu! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Akit TV'de önemli mesajlar Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı Trump’tan Hark Adası için "tek kelime" tehdidi! "Her şeyi yıktık, boruları nezaketen bıraktık!" İletişim Başkanı Duran'dan İsrail’e "Lübnan" muhtırası! "Bölgesel kaosun fitili ateşleniyor!" Avrupa ülkesi kaşınıyor! İran'ı vuracak füzeler uçaklarına yüklendi Almanya'daki kiliseler 2025'te 1,1 milyondan fazla üye kaybetti İslamiyete dönüş Bahçeli'den Mescid-i Aksa tepkisi Lübnan’da ölü sayısı 886'ya, yaralı sayısı 2 bin 141'e yükseldi Katil işbaşında İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı!
Gazze'de bombardımanda bina çöktü çocuklar öldü!

Siyonist rejim saldırıları sonucu Gazze genelinde çok sayıda bina ağır hasar gördü. Han Yunus'un Mevasi bölgesinde daha önce siyonist rejim saldırılarında hasar görmüş bir binanın çökmesiyle biri çocuk üç Filistinli şehit oldu.

Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde pazartesi gecesi, daha önce siyonist rejim saldırılarında hasar görmüş bir binanın duvarı çöktü.

Çöken duvar, bölgede geçici barınma sağlayan mülteci çadırlarının üzerine devrildi. Olayda üç sivil şehit oldu.

Han Yunus Sivil Savunma ekipleri, Rabat Koleji binasının duvarının çökmesiyle ilgili arama ve kurtarma çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi. Ekipler, 65 yaşındaki İntisar Avde Abu Dan, 19 yaşındaki Tesnim Eyad Barbah ve 5 yaşındaki çocuk Hasni Rafet Hasni Abu Te'nin şehit olduğunu açıkladı.

 

Siyonist rejim saldırıları sonucu Gazze genelinde çok sayıda bina ağır hasar gördü. Aileler, güvenli barınma alanları bulunmadığından hasarlı binaların çevresine veya içine çadır kurmak zorunda kalıyor. Bu durum, binaların çökme riskiyle yaşayan sivilleri ek tehditlere maruz bırakıyor.

Uzmanlar ve kurtarma ekipleri, bombardıman sonucu kısmen hasar görmüş yüzlerce yapının hâlâ çökme riski taşıdığını belirtti. Bu binaların çevresinin mülteci barınma alanı olarak kullanılmasının yeni trajedilere yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23