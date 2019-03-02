Almanlar, İslâm din dersinin içeriğine de burnunu soktu

Münübe Yılmaz

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde ilkokullarda verilen İslam din dersi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Eyalet Kültür Bakanlığı’nın ders müfredatı üzerinde İslam Din Dersi Danışma Kurulu’nun onayını almadan değişiklik yaptığı ve bu değişikliği eyalet meclisine sunduğu belirtildi. Danışma Kurulu üyesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Aşağı Saksonya Şûrası ise bakanlığın girişimini eleştirerek yapıcı bir çözüm çağrısında bulundu.

Bakanlık yetkilileri, değişiklik teklifinin Danışma Kurulu’nun onayına niçin sunulmadığı yönündeki sorulara “Konunun teolojik bir yönü bulunmadığı ve kurulun yetki alanı dışında olduğu için böyle bir karar aldık” cevabını verirken, Aşağı Saksonya Şûrası Başkanı Recep Bilgen ise, bu iddiayı yalanladı.

Bilgen, “Büyük bir şaşkınlık yaşıyoruz. İtirazlarımız dikkate alınmaksızın müfredatın şu anki güncel versiyonuna onay verildiği konusunda ısrar ediliyor” dedi.