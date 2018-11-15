Almanlar dünyaya duyurdu: Erdoğan liderliğindeki Türkiye İsrail'i geçti!

Almanya'nın kökü gazetelerinden Die Welt, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı büyük atımlara övgüde bulunan bir yazı kaleme aldı.

Boris Kálnoky imzası taşıyan haberde, Türkiye'nin yerli ve milli hamlelerini ön plana çıkardığı ve bununla birlikte diğer ülkelerle ortak adımlar attığını yazdı. ATAK helikopteri ve ALTAY tankının teknik özelliklerinin ön plana çıkarıldığı yazıda, ABD ile F-35, İngilizlerle TF-X ortak savaş uçağı projelerine de atıflarda bulunuldu.

"Türk savunması İsrail'in büyüklüğünü aştı"

Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesini adeta bir silahlı donanmaya çevirmek istiyor" denilen yazıda "Türk basınında son zamanlarda ülkenin zırhlanması ile alakalı başarıya ulaştığı görülüyor. İhracatlarının, ilk kez 1 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı da söyleniyor. Türk savunma çabasının İsrail'in büyüklüğünün ve kapasitesini aşmış durumda olması dikkatleri çekiyor" ifadeleri kullanıldı.

"Onların teknolojisinden yararlanıldığı sürece özgür olunamayacağını söyleyen Erdoğan 2023 yılında ülkesinin silahlarının tamamen bağımsız olarak üretileceğini duyurdu" sözleriyle Türkiye'nin hedefini gösteren cümlelere yer verildi.