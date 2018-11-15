0553 313 94 23

Almanlar dünyaya duyurdu: Erdoğan liderliğindeki Türkiye İsrail'i geçti!

Almanya merkezli Die Welt gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı dev adımlara dikkat çekti. Die Welt, "Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin savunmasının İsrail'in büyüklüğünü aşmış durumda" ifadelerini kullandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:26
Almanlar dünyaya duyurdu: Erdoğan liderliğindeki Türkiye İsrail'i geçti!

Almanya'nın kökü gazetelerinden Die Welt, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı büyük atımlara övgüde bulunan bir yazı kaleme aldı.

Boris Kálnoky imzası taşıyan haberde, Türkiye'nin yerli ve milli hamlelerini ön plana çıkardığı ve bununla birlikte diğer ülkelerle ortak adımlar attığını yazdı. ATAK helikopteri ve ALTAY tankının teknik özelliklerinin ön plana çıkarıldığı yazıda, ABD ile F-35, İngilizlerle TF-X ortak savaş uçağı projelerine de atıflarda bulunuldu.

"Türk savunması İsrail'in büyüklüğünü aştı"

Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesini adeta bir silahlı donanmaya çevirmek istiyor" denilen yazıda "Türk basınında son zamanlarda ülkenin zırhlanması ile alakalı başarıya ulaştığı görülüyor. İhracatlarının, ilk kez 1 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı da söyleniyor. Türk savunma çabasının İsrail'in büyüklüğünün ve kapasitesini aşmış durumda olması dikkatleri çekiyor" ifadeleri kullanıldı.

"Onların teknolojisinden yararlanıldığı sürece özgür olunamayacağını söyleyen Erdoğan 2023 yılında ülkesinin silahlarının tamamen bağımsız olarak üretileceğini duyurdu" sözleriyle Türkiye'nin hedefini gösteren cümlelere yer verildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:26
  1. abd
  2. Türkiye
  3. almanya
  4. f-35
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Die Welt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Acıları unutmayıp asla unutturmayacağız
    1. “Acıları unutmayıp asla unutturmayacağız
    2. Ateş 3 günden fazla sürerse ciddi bir..
    3. Skandal karar! 10 Kasım törenine..
    4. 5 bin güvenlik korucusu uzman erbaş ve..
    5. Fuat Oktay uyardı: Rum tarafı makul..
    6. İstanbul'da 6 katlı bina boşaltıldı
    7. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    8. Böbrekleriniz elden gitmeden kıymetini..
    9. Muş'ta PKK'ya büyük darbe! Valilik..
    10. AK Partili Berdibek TBMM'deki intihar..
    11. Bodrum'da denizden yüzlerce kilo atık..
    12. Muhallebinin en iyi yerini bir..
    13. Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüştü
    14. Balıkesir'de otomobil yangını! Alev..
    15. Uykusuzluk çekiyorsanız...
    16. Dünyaca ünlü bankadan kritik tahmin!..
    17. Onlar bile enerji içeceklerine savaş..
    18. Çocuğunuzu namaza alıştırmak için...
    19. CHP ve İYİ Parti, yerel seçimler için..
    20. Çüneyt Çakır İtalya-ABD maçını mı..
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık