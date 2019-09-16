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Almanlar Doğu Akdeniz'de Rumları desteklediğini açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, son dönemde Doğu Akdeniz'de meydana gelen tartışmalara ilişkin Rumları desteklediklerini duyurdu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:26
Almanlar Doğu Akdeniz'de Rumları desteklediğini açıkladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, gündemdeki Doğu Akdeniz sondaj çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Açıkça Rumları desteklediklerini söyledi

Maas, Yunan mevkidaşıyla Akdeniz’in doğusunda sondaj faaliyetlerini de ele aldıklarını aktararak, bu konuda AB Konseyinin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden yana açık bir tutum sergilediğini bildirdi.

Anlaşmazlığın daha fazla artmasını istemediklerini belirten Maas, "Gerilimin düşmesine katkı sağlamak istiyoruz. Genel olarak Kıbrıs konusunda yeniden diyaloğa girilmesinin önemli olacağına inanıyorum. Bu tür olaylar bunu zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:26
  1. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

YORUM YAZ

  • selimselim53 dk önce
    Almanyada yaşayan milyonlarca gurbetçi Türkün bir avuç Rum kadar etkileri yok. Gurbetçiler gideli 50 yıl oldu çoktan Almanyada ticareti ele geçirmeleri gerekirdi.
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu57 dk önce
    "gavurdan dost"olmaz demiş atalarımız boşunamı.

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