Almanlar bile kabul etti! "Türkiye bir adım önde"
Alman Deutsche Welle, Türkiye’nin sağladığı vergi muafiyetinin, EURO 2024’ün ev sahipliğini almak adına artı hanesinde olduğunu duyurdu, “Türkiye mali menfaat açısından UEFA nezdinde bir adım öne çıkıyor” değerlendirmesini yaptı.22 Eylül 2018 Cumartesi 17:53
UEFA’nın açıkladığı EURO 2024 Değerlendirme Raporu, Almanya’da geniş yankı uyandırdı.
Türkiye ile birlikte dev organizasyonun ev sahipliğine aday olan ülkede, tarafların teklifleri üzerine yapılan değerlendirmeye geniş yer verilerek, Türkiye’nin yarışta öne çıktığı yönleri konusunda itiraflarda bulunuldu.
Almanya’nın önde gelen yayın kuruluşlarından Deutsche Welle, raporla ilgili olarak yaptığı haberinde Türkiye’nin rakibine göre daha avantajlı olduğu başlıkları okuyucularına duyurdu. ‘Siyasi ve sosyal sorumluluk ile sürdürülebilirlik’ kriterlerini Türkiye’nin genel olarak karşıladığını belirten Deutsche Welle, ‘Vergi muafiyeti Türkiye’nin artı hanesinde’ diyerek şu satırlara yer verdi:
“Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalar, UEFA için aynı zamanda bir gelir kaynağı. Bu nedenle turnuvalardan elde edilecek gelirler de UEFA'nın ev sahibi ülkeleri belirlemesinde rol oynuyor. Almanya'nın vergi muafiyetini kaldırmış olması, gelirleri düşürecek bir faktör olarak görülüyor. Vergi muafiyeti güvencesi veren Türkiye ise mali menfaat açısından UEFA nezdinde bir adım öne çıkıyor.”
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