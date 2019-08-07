Alman yıldız Toni Kroos takımındaki geleceği ile ilgili konuştu!

Bilgehan Sarı Yeniakit.com.tr

Alman futbolcu Toni Kroos, Kicker dergisinde yayınlanan röportajında Zidane’ın geri dönüşü ve geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İspanyol devi Real Madrid’de başlayacak yeni sezon öncesi Zidane'nın Madrid'deki görevine geri dönmesinden sonra takımdan ayrılma olasılığının azaldığını söyleyen Kroos, geleceğe dönük planlarından bahsetti. Öncelikli amacın iyi bir futbol oynamak olduğunu, eğer bu başarılırsa her hedefe ulaşılabileceğini söyleyen orta saha oyuncusu Kroos, “Futbolu daha iyi ve daha tutarlı oynamak istiyoruz. Bu önemli bir nokta. Daha iyi oynarsanız, zirve için mücadele eder ve kazanırsınız” dedi.

Zidane Real Madrid'in başındayken eflatun-beyazlıların art arda üç Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ile başarılarını elde ettiği döneme ulaşmanın kolay olmayacağını söyleyen Kroos, “Takımı Zidane'nin bıraktığı yere geri çıkarmak kolay değil, bu seviyelere ulaşmak çok zordur. Zidane’ın görevi bıraktığı 2018’in Mayıs ayı ile 2019’un Mart ayı arasındaki kısa dönemde takımda birçok değişiklik oldu. Kısa bir zaman olmasına rağmen Zidane geri döndüğünde takımımız farklı bir durumdaydı.” ifadelerini kullandı.

“Jovic takıma güç katacaktır”

Kroos, takımın yeni transferi Luka Jovic ile ilgili ise, “Jovic ekibin performansını arttıracaktır. Takımla iyi bir şekilde bütünleşti, ancak sakatlık konusunda biraz şanssızlık yaşadı. Jovic neyin nasıl yapılacağını bilen bir futbolcu, hedeflerimiz konusunda bizi güçlendirecektir.” açıklamasında bulundu.