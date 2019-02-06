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Alman vekiller: Erdoğan milli görüş ile içimize sızıyor

Alman milletvekilleri Berivan Aymaz ve Sigrid Beer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Milli Görüş Teşkilatı arasındaki diyalogtan rahatsız oldu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:42
Alman vekiller: Erdoğan milli görüş ile içimize sızıyor

Yeşiller meclis grubu, Almanya hükümetinden, Türk devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''İslamcı AK partisi'' tarafından Almanya'da yapılanan Milli Görüş'ün (IGMG) kontrolü hakkında netlik talep ediyor.

Milletvekilleri Berivan Aymaz ve Sigrid Beer verdikleri soru önergesinde Milli Görüş ve “Yabancı Türkler Ofisi” (YTB) ile birlikte düzenlenen Türkiye'ye gençlik seyahatine odaklanıyor.

2017'de yayınlanan Baden-Württemberg Koruma Raporu, Türk hükümetinin "yurtdışında yaşayan yurttaşların Türkiye'ye olan bağını güçlendirmeyi ve bağlılıklarını güvence altına almayı” amaçlayan bu tür eğitim gezilerini yapısal olarak desteklediğini ve etkilediğini belirtti.

Devlet yetkilileri ile Türk vatandaşları arasındaki temasları koordine etmek ve yönlendirmek amacıyla 2010 yılında “Yabancı Türkler Ofisi” kurulmuştu. ''Yabancı Türkler Ofisi'' Doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor veriyor. Milli Görüş, bu durumu reddetse bile  derneğin sosyal medyadaki bazı bazı paylaşımları raporları doğruluyor.

Yeşiller parlamenter grubunun entegrasyon ve mülteci politikası sözcüsü "Kölner Stadt-Anzeiger" diyen Aymaz, "Şimdiye dek, kamuoyu tartışmaları genel olarak Türk-İslam Birliği DİTİB'i Erdoğan'ın uzun bir kolu olarak ele aldı." dedi. Ayrıca, ''Erdoğan hükümeti Milli Görüş yapılarını Almanya'daki ideolojik etkilerini sürdürülebilir kılma için giderek daha fazla kullanıyor.'' ifadelerini kullandı.

Milli Görüs'ün Münih Yüksek Mahkemesi nezdinde Yeşil siyasetçi Volker Beck, Ankara hükümetinin Ditib, Milli Görüş veya Türk-İslam Kültür Birlikleri gibi Türk İslam topluluklarını her şeyden önce diaspora politikasının araçları olarak gördüğünü iddia ediyor.

Bu kuruluşların tümü merkezi ile birlikte Köln'de bulunuyor. Beck, "IGMG, Yabancı Türkler Ofisi ve devlet dini otoritesi Diyanet tarafından insan ve mali kaynaklar bakımından destekleniyor." dedi. Türkiye'nin Milli Görüs üzerinde büyük etkisi var. “IGMG burada açıkça tespit edilemez olduğunu reddetti.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kölner Stadt-Anzeiger

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:42
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