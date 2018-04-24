Alman uçaklarını Türk firması yapacak!

Almanların eğitim ve spor uçaklarında saygın markası olan AQUILA'yı 2016 yılında satın alan Bursalı iş insanı Mehmet Celal Gökçen, 150 yıllık sanayi mirası ve tecrübesiyle havacılık sektöründe de çalışmalarını sürdürüyor. Bu Nisan ayında Almanya'da düzenlenen, dünyanın en büyük uçak ve havacılık fuarlarından 'AERO Friedrichshafen 2018'de Alp Dağları'ndan Toroslar'a yüksek irtifada, yüksek güç ve konforla uçan turbo modeli tanıtan firma, henüz proje aşamasında olan karada ve denizde uçabilen 4 kişilik üstten kanatlı modeli ile İtalya'da da en iyi uçak tasarım ödülü aldı.



ALMAN HÜKUMETİ TARAFINDAN TEKLİF ALDI



Bursa sanayisine önemli katkılar veren Gökçen Ailesi'nin 5'inci nesil temsilcisi olan Mehmet Celal Gökçen, AQUILA'nın ardından Avrupa'da faaliyet gösteren ve bünyesinde 55 mühendis bulunan özel bir mühendislik firmasını da satın alarak hedef büyüttü. Gökçen, 4 ve 6 kişilik uçak modelleri ilgili çalışmalarını sürdürürken, Alman hükümeti tarafından çok önemli teklif aldı. Gökçen'in firması, Alman hükümeti tarafından hidrojenle çalışacak olan uçak geliştirme projesi kapsamında oluşturulan firmalar konsorsiyumuna seçildi. Konsorsiyumda AQUILA ve dünya devi Simens ile birlikte bir firma daha yer alıyor.



'ÖNEMLİ FIRSAT'



Otomotiv yan sanayi ve plastik teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren BPlas'ın da CEO'su Mehmet Celal Gökçen, bu önemli fırsatı tecrübesiyle önemli bir noktaya taşıyacaklarını söyledi. Gelecek yıl farklı yakıt türü, motor ve tasarımlı yeni uçak modellerini tanıtacak Gökçen, Bursa'da üretim için de çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gökçen, 2010 yılında Manas ve Orhan Holding konsorsiyumu ile Türkiye'nin ilk 3 tekerlekli elektrikli otomobilini üretip, dünyanın en büyük otomobil fuarı Cenevre'de sergilemişti.