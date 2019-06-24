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Alman STK, İtalya'ya karşı AİHM'e başvurdu

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, Lampedusa Adası açıklarındaki gemide bekletilen 43 düzensiz göçmeni almayan İtalya hükümetine karşı AİHM'ye başvurdu

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:08
Alman STK, İtalya'ya karşı AİHM'e başvurdu

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerden 43'ünü kabul etmeyerek denizde bekleten İtalya hükümetine karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

Sea Watch'dan yapılan açıklamada, Lampedusa Adası açıklarında bekletilen 43 düzensiz göçmeni kabul etmeyen İtalya hükümeti hakkında, insan hakları ihlali suçlamasıyla AİHM'ye başvuru yapıldığı bildirildi.

İki taraftan belgeler istendi

Strazburg'da bulunan AİHM'nin, sorunun çözümü için hem Alman sivil toplum kuruluşundan hem de İtalya hükümetinden bazı belgeler istediği belirtildi.

Bu arada İtalyan basınında konuya ilişkin yer alan haberlerde, AİHM'nin "ciddi ve telafi edilemez insan hakları ihlallerinin önlenmesi için İtalyan hükümetinden söz konusu 43 düzensiz göçmeni kabul etmesini isteyebileceği" yorumları yapıldı.

Avrupa Birliği Komisyonunun da gemide kalan 43 düzensiz göçmen sorununun çözülmesi için üye ülkelere çağrıda bulunduğu açıklandı.

"Yarısını Amsterdam, yarısını Berlin alsın"

İtalyan limanlarının, düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerine kapalı olduğunu her seferinde yineleyen, aşırı sağ görüşlü Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Matteo Salvini ise gazetecilere yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Avrupa Birliği, Sea Watch sorununu çözmek mi istiyor? Kolay. Gemi Hollanda'nın, sivil toplum kuruluşu Almanya'nın. Gemideki düzensiz göçmenlerin yarısını Amsterdam diğer yarısını da Berlin alsın. Korsan gemiyi biz tutuklarız."

Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni kabul ettikleri tasarı gereği, sadece kadın, çocuk ve hasta olan toplam 10 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına müsaade ederken, diğer 43'üne izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Alman sivil toplum kuruluşuna ait olan ve içinde 43 düzensiz göçmen bulunan gemi, Lampedusa Adası'nın 15 mil kadar açığında, uluslararası sularda bekletiliyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:08
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