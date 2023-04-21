Alman siyasetçiden bomba Kılıçdaroğlu itirafı: Seçilirse Türkiye güvenlik sorunu yaşayabilir!

Türkiye, 14 Mayıs günü yapılacak seçimlere odaklanmış durumda. Uluslararası kamuoyu da Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip ediyor. Bu isimlerden biri de Almanya devlet televizyon kanalı ARD'nin eski Orta Doğu Temsilcisi ve siyasetçi Christoph Hörstel.

24 TV'ye konuşan Hörstel, seçim sonuçlarının dünyanın gidişatını etkileyeceğini belirterek, "2023'te pek çok ülkede seçimler olacak. Ancak Türkiye seçimleri, coğrafyanın ve Avrupa'nın çok, çok ötesinde oldukça önemli. Erdoğan çok güçlü bir lider. Türkiye, Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğu için mutlu olmalı. Onun iktidarında Türkiye çok büyük bir gelişme yaşadı. Türkiye'nin son 20 yılına baktığınızda Türkiye daha özgür, daha bağımsız, daha egemen daha güçlü oldu" dedi.

"Kılıçdaroğlu PKK iltisaklı HDP tarafından destekleniyor"

Erdoğan'ın kendisine has güçlü bir liderliği olduğunu vurgulayan Hörstel, şunları söyledi:

"Washington'ın PKK'ya ve PKK'nın Suriye'deki arkadaşlarına yönelik tutumunu, tüm bu hikayeleri biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunları atlattığını ve ülkesini ölümcül sonuçlardan pek çok defa nasıl kurtardığını biliyoruz. Erdoğan'ın batı ülkelerinin ve ayrıca ne yazık ki Almanya ve Avrupa'nın delice ve yalancı eleştirilerine rağmen demokrasiyi nasıl ayakta tuttuğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'ın ana rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK iltisaklı HDP tarafından destekleniyor. Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde ülkede güvenlik sorunları yaşanabilir."

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