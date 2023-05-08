Alman şirketten şaşırtan Türkiye çağrısı: Dünyada bitti! Orada halen boşluk var

Almanya’nın dev turizm şirketlerinden TUI, daha önceki yıllarda uygulanan düşük fiyata ‘Last-Minute’ (son dakika) bilet ve seyahat satışlarına son verdiğini açıkladı.



TUI Yönetim Kurulu Başkanı Sebastian Ebel, pandeminin sona ermesiyle bu yıl yurt dışına seyahat talebinin büyük ölçüde arttığına dikkati çekerken, ucuz bilet ve seyahat satışını durdurduklarını söyledi. 50 Euro’nun altında uçak bileti satmayacaklarını belirten Ebel, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle yaz tatili ve izin dönemlerinde daha önceki yıllara nazaran ücretlerde belirli ölçüde artış yapmak zorunda kalacaklarını söyledi. ‘All inclusiv’ (Her şey dahil) paket tatillerine ilginin bu yıl da yoğun olduğuna işaret eden Ebel, Fas, Tunus, Kıbrıs, Tayland gibi ülkelerde fiyatlarda artış olmadığını belirtti. Yunanistan’ın Kos, Rodos, Kreta adalarında otellerin yaz dönemi için şimdiden dolduğunu, Mayorka ve Türkiye’de ise hâlâ uygun fiyata tatil yapma imkânının bulunduğunu hatırlatan Sebastian Ebel, Alman turistlerin bu yıl kişi başına tatil için 1200 Euro bütçe ayırdıklarını kaydetti.

Tüm borçları ödedi

1200 seyahat acentesi, 130 uçağı olan ve büyük bir bölümü Almanya'da olmak üzere dünyanın çeşitli kesimlerinde 60 bine yakın personeli bulunan TUI’nin 108 destinasyona turist gönderdiği açıklandı. Pandemi döneminde çekilen sıkıntılar nedeniyle hükümetten 4.3 milyar Euro yardım alan TUI’nin devlete olan tüm borçlarını ödediğini de belirten Sebastian Ebel, 2022 yılında 16.5 milyar Euro ciro yaparak 409 milyon Euro kâr ettiklerini söyledi.

Turizm Ajansı