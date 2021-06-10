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Alman Sayıştay'ı: Bakanlık devleti zarara soktu
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Dünya Alman Sayıştay'ı: Bakanlık devleti zarara soktu
Dünya

Alman Sayıştay'ı: Bakanlık devleti zarara soktu

Alman Sayıştay'ı, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs harcamalarının abartılı olduğunu ve devleti zarara uğrattığını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 15:35:00 -
Alman Sayıştay'ı: Bakanlık devleti zarara soktu

Almanya'da Sayıştay'ın, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede yaptığı harcamaların abartılı olduğunu ve böylece devletin zarara uğratıldığını tespit ettiği bildirildi.

NDR, WDR kurumlarıyla Süddeutsche Zeitung'un özel haberine göre, Sayıştay'ın Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na sunduğu raporda, Sağlık Bakanlığının maske tedarik etmede ve yoğun bakım ünitelerine ödenen miktarlarda devleti zarara uğrattığı belirtildi.

Sayıştayın raporunda, Kovid-19 ile mücadelede eczaneler üzerinden vatandaşlara dağıtılan maske başına bakanlığın eczanelere 6 avro ödeme yaptığına ancak sertifikalı maskelerin o dönemde piyasada 1,62 avro fiyatından satıldığına işaret edildi.

Raporda, "FFP" maskeleri için eczanelere şubat ayından bu yana maske başı 3,90 avro üzerinde ödeme yapıldığı, bunun bile piyasa fiyatının üstünde olduğu vurgulanarak şu ana kadar devletin maskeler için 2,1 milyar avro ödeme yaptığı kaydedildi.

Sayıştayın raporunda ayrıca, Kovid-19 nedeniyle hastanelere yapılan yüksek ödemeler eleştirildi.

Raporda hastanelerin Kovid-19 nedeniyle erteledikleri tedavi ve ameliyatlar için şu ana kadar 10,2 milyar avro destek aldıkları, bunun normalinden fazla bir miktar olduğu ifade edildi.

Alman Sayıştayı, Sağlık Bakanlığından, gelecekte vergi mükelleflerinin zararına olacak işlemlerde fonların doğru ve ekonomik kullanımına daha fazla dikkat etmesini istedi.

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