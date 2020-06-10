Alman profesörden Yunan DW'ye çarpıcı açıklama
Türkiye olmadan Libya'da bir ateşkesin olmayacağını belirten Giessen Üniversitesi Profesörü Andreas Dittmann, Türkiye'nin Libya'da muazzam bir güç kazandığını bildirdi.
Almanya Giessen Üniversitesi Profesörü Andreas Dittmann Libya'da yaşan gelişmeleri ve Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye destekli UMH, Hafter'i yenilgiye uğrattı"
Yunan DW'ye konuşan Dittmann, Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti güçlerinin darbeci Hafter'i yenilgiye uğrattığını belirtti. Mısır'ın ateşkes çağrısına değinen Dittmann, Sisi'nin tarafsız olmaması nedeniyle teklifin kabul edilemeyeceğini söyledi.
"Rusya'nın 'Libya' ilgisi tesadüf değil"
Moskova'nın Libya'ya karşı aktif tutumunun tesadüf olmadığını aktaran Dittmann, “Rusya askeri gerekçelerle bölgede nüfusunu yaymaya çalışıyor. Hafter’i destekleyen Putin, Batı’ya baskı yapıyor.” İfadelerini kullandı.
"Türkiye olmadan Libya'da ateşkes olmaz"
Türkiye olmadan Libya’da bir ateşkesin olmayacağını belirten Dittmann, “Türkiye bölgede rakip olarak gördüğü Mısır ve Birleşik Arap Emirliği’nin Libya’da nüfus kazanmasını engellemek istiyor.” dedi.
"Türkiye, Libya'da muazzam bir güç kazandı"
Türkiye’nin Hafter destekçi Mısır’ın arabuluculuğunu reddettiğini belirten Dittmann, “Türkiye Libya'da muazzam bir güç kazandı. Başbakan Serrac, Türkiye’nin desteği sayesinde Hafter'i Trablus'un eteklerinden çıkarmayı başardı.” dedi.
Kaynak: Star.com.tr