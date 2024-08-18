Alman polisinin bu kadına yaptığına bakın!
Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterilerinde protestoculara müdahale eden polis, bir kadını sert bir şekilde yere indirdi.
İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri Hamas baskını bahanesiyle yürüttüğü katliamlara dünya genelinde tepkiler devam ediyor.
Özellikle batılı ülkelerde toplumların çeşitli kesimlerinden insanlar, Filistin'e destek için hemen her gün protestolar düzenliyor.
İsrail ile arasının bozulmasını istemeyen bazı ülkelerde güvenlik güçleri, çeşitli bahanelerle protestoları engellemeye ve dağıtmaya çalışıyor. Öyle ki bu müdahaleler çok sert olabiliyor.
POLİS, KADIN PROTESTOCUYU YERE SAVURDU
Almanya'da düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine polis yine müdahale etti.
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Başkent Berlin'deki gösteride polislerden biri, bir kadın protestocuyu önce boynunda sıkıca kavradı, sonra da sert bir şekilde yere yuvarladı.
Diğer protestocular tepki göstererek kadını almaya çalışsa da polisler hemen etrafını sararak buna izin ermedi.
Kadın protestocunun akıbeti bilinmiyor.
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