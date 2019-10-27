  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Alman polisinden küstahlık! Bir Türk’e işkence edip sokağa attı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde polis küstahlık yaparak, bir Türk vatandaşını darp ettikten sonra sokağa bıraktı. Hastaneye kaldırılan Ayaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

2019-10-27 17:03:00 -
Alman polisinden küstahlık! Bir Türk’e işkence edip sokağa attı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde polis, İrfan Ayaş isimli bir Türk vatandaşını darp ettikten sonra sokağa bıraktı. Hastaneye kaldırılan Ayaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg şehrinde polis, İrfan Ayaş'ı darp ettikten sonra sokağa bıraktı. Ayaş, hastanede tedavi altına alındı. İrfan Ayaş'ın iddialarına göre, Duisburg Bruckhausen'de çıkan bir kavgaya müdahale eden polisler Ayaş'ı Duisburg merkez karakoluna götürerek saatlerce darp etti. Beş polis tarafından kelepçeli vaziyette elbiseleri çıkarılarak coplanan, her tarafı darp edilen, kafası yarılan, elmacık kemiği ve kolu kırılarak saatlerce darp edilen Ayaş, Cumartesi günü sabah yerel saatle 08.00'de yarı baygın vaziyette sokağa bırakıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Bruckhausen'e gelen Ayaş, arkadaşlarınca çağrılan ambulansla Duisburg Hamborn'daki hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Ayaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi..

"Şiddet ve işkenceyi kınıyor ve protesto ediyoruz"

Duisburg DİTİB Bruckhausen Yıldırım Beyazıt Camii Derneği Başkanı Yaşar Durmuş polisin şiddetini kınadı. Durmuş, "Suçu ne olursa olsun polis karakolunda yapılan bu şiddet ve işkenceyi kınıyor ve protesto ediyoruz. Bütün imkan ve gücümüzle mağdur insanımızın yanında olduğumuzu ve bu insan hakları ihlallerine karşı bedeli ne olursa olsun Anayasal her türlü hukuki, sosyal ve siyasi mücadeleyi vereceğimizi ilan ediyoruz" dedi.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ovalı

ALLAH kafirin belasını versin. Bu kafirler bizim türkiyede demokrat medeni insan olarak söylenir. Işte bu kâfirleri görün bir daha bunlar medenî deyip bizi kandırmayın.
  • Yanıtla

Kemal

Naziler her yerde.. Polisi Doktoru her kisim da varlar.. Ama nedense kimse agzini acmiyor. Gücleri türkiyeye yetiyor.. Nerde insan haklari Organisationen
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23