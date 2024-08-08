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Avrupa Alman polisinden kaçtı Türk polisi enseledi
Avrupa

Alman polisinden kaçtı Türk polisi enseledi

Yeniakit Publisher
2024-08-08 07:47:00 -
Alman polisinden kaçtı Türk polisi enseledi

Alman polisinin elinden spor lüks otomobiliyle kaçıp bir de "Sıkıysa yakala" diyerek alay eden ünlü uyuşturucu baronu Sammy Miri lakaplı Suriye asıllı Esmat Ejah'ın (35) Dortmund'da başlayıp Antalya'da son bulan kaçışının detaylarına SABAH ulaştı. Almanya polisi; 2020'de "EncroChats" adlı mesajlaşma uygulamasındaki 40 bin mesajını çözümledikleri Ejah'ın, uluslararası düzeyde bir kokain mafyasının lideri olduğunu ve 1.7 milyon euroluk uyuşturucu trafiğini yönettiğini ortaya çıkardı.

Haziran 2021'de Ejah, Alman polisinden kaçmayı başardı. Lüks yaşamını sosyal medyadan paylaşmayı sürdürerek sosyal medya fenomenine dönüşen Ejah, paylaşımlarında "Sıkıysa yakala" diyerek Alman polisiyle alay etmeyi sürdürdü.

Antalya'dan fotoğraf paylaşan Ejah, Türk polisinin radarına girdi. Ejah, geçtiğimiz 16 Mart'ta saklandığı otelde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak iade edildi. Uyuşturucu baronu cezaevine konuldu.

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