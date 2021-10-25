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Dünya Alman polisi bu görüntüyle sosyal medyada gündem oldu!
Dünya

Alman polisi bu görüntüyle sosyal medyada gündem oldu!

Almanya’nın Pforzhein kentinde polisin 25 yaşındaki bir gence orantısız müdahalesi sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:39:00 - 2021-10-25 16:49:36

Almanya’da bir polis memurunun tutuklamak istediği gence uyguladığı orantısız güç kameralara yansıdı.

Almanya’nın Pforzhein kentinde hafta sonu bir polis memuru tutuklamak istediği 25 yaşındaki gence sokak ortasında şiddet uyguladı. Sokaktan geçen vatandaşlar tarafından görüntülenen polis şiddeti, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gencin kafasını diziyle bastırıp yumruklar attı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis memurunun yere yatırdığı gencin kafasını diziyle bastırıp yumruklar attığı görülüyor. Yanına gelen polislere aldırış etmeden gence şiddet uygulamaya devam eden polis,'Dur, şimdi dur' diye bağırırken yerdeki genç ise 'Bırak beni' dedikten sonra polise hakaret ediyor.

İhbar üzerine gözaltına alındığı duyuruldu

Pforzheim Polis Merkezinin olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında gencin sarhoş olduğu, agresif tutumlar sergilediği ve yapılan ihbar üzerine de gözaltına alındığı duyuruldu. Zanlının ayrıca polis memurlarına saldırdığı ve yaralamaya çalıştığı söylenirken, bir polisin tutuklama esnasında yaralandığı ve operasyonu bırakmak zorunda kaldığı bilgisi verildi. Pforzheim Polisi Basın Sözcüsü Dirk Wagner de yaptığı açıklamada, 'Videodaki polisin gencin direnişini basit fiziksel şiddetle sona erdirmeye ve genci gözaltına almaya çalıştığı görülüyor. Bu tür görevler genellikle bazı soruları gündeme getiren görüntüler üretir' dedi.

Tutuklandıktan sonra polis merkezine götürülen şahsın kanında 2,2 promil alkol tespit edildiği açıklanırken, ertesi gün serbest bırakıldığı da öğrenildi.

Sosyal medya ikiye bölündü

Sosyal medyayı ikiye bölen olay sonrası, bazı katılımcılar gereksiz yere abartılı şiddet uygulayan polisin görevden uzaklaştırılması gerektiğini yazarken, bazıları ise görüntülerde olayın tamamının yer almadığı için kesin yargıya varılmaması gerektiğini paylaştı.

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