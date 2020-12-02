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Aktüel Alman otomotiv sektöründe iş beklentileri 4 aydır düşüşte
Aktüel

Alman otomotiv sektöründe iş beklentileri 4 aydır düşüşte

Alman otomobil endüstrisinin gelecek aylara ilişkin iş beklentisi kasımda 16,3 puandan eksi 4 puana indi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:08:30 -
Alman otomotiv sektöründe iş beklentileri 4 aydır düşüşte

BERLİN (AA) – Alman otomobil üreticileri ve tedarikçilerinin gelecek aylara ilişkin iş beklentileri, Kovid-19’da ikinci dalga dolayısıyla “daha karamsar” oldu.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, ekimde eksi 2 olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, kasımda 9,2 puan artarak 7,2 puana yükseldi.

Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise art arda düşüşünü 4. ayda da sürdürdü. Ekim ayında 16,3 puan olan beklenti kasımda eksi 4 puana indi.

Ankete göre, sektörün ihracat beklentileri 19’dan eksi 5 puana geriledi.

Ankete ilişkin açıklamada, "İşler şimdilik tatmin edici, ancak şirketlerin geleceğe ilişkin görebildikleri şu anda onları neşelendirmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Ekimde yeni ticari kayıtlarında bir düşüş görüldüğü bildirilen açıklamada, “Şirketler arasındaki yüksek seviyelerde belirsizlik göz önüne alındığında, bu muhtemelen devam edecek.” denildi.

Ifo'ya göre, Almanya'da üretilen otomobillerin yüzde 70'i Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkeler içinde yer alan İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'ye ihracat ediliyor. Geçen yıl Çin de İngiltere ve ABD'nin ardından Alman üreticiler için önemli bir ihracat ülkesi haline geldi.

Almanya'nın otomobil ihracatı, yılın 3 çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 34 düştü. Son aylarda Çin'den gelen talebin artmaması halinde düşüş oranının daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Bu arada, Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, Kovid-19 salgını nedeniyle nisanda 72,2 puan azalarak eksi 86,2 puana gerilemişti.

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