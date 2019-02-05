Alman ordusunda dikkat çeken askerler! Kefenlerini çantalarında taşıyor, imam istiyorlar

Alman ordusunda bugün yaklaşık bin 500 Müslüman asker görev yapıyor. Orduda, Katolik ya da Protestan askerler için din adamları istihdam edilirken, Müslüman askerler için bugüne kadar imam görevlendirilmemiş olması eleştirilere yol açıyor. 2005 yılında Alman ordusuna katılan Nariman Hammouti-Reinke, bu konudaki beklentilerinin bugüne kadar sonuçsuz kalmasının Müslüman askerlerde büyük hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.

"Kefenimi çantamda taşıdım"

DW Türkçe’nin haberine göre; Fas kökenli Hammouti-Reinke, Afganistan gibi tehlikeli bölgelerde göreve giderken yaşadığı zorlukları anlatırken, “Bu görev sırasında hayatımı kaybedebileceğim ihtimali nedeniyle bir Müslüman olarak defnedilebilmek, üniformayla bir tabuta konmamak için, yıkanmam ve kefene sarılmam için hazırlıkları kendim yaptım, Afganistan’a giderken kendi kefenimi çantamda taşıdım” dedi.

"Müslümanlar için dini destek verilmiyor"

Katolik ya da Protestan silah arkadaşları için böyle bir görevi ordudaki din görevlilerinin yerine getirdiğini söyleyen Hammouti-Reinke, “Ama ne yazık ki Müslümanlar için bu destek verilmiyor. Hristiyan arkadaşlarımız kendilerini kötü hissettiklerinde, desteğe ihtiyaç duyduklarında birliklerde görev yapan rahiplerden destek alabiliyor. Biz ise dini destek alamıyoruz. Oysa ben de Almanya için görev yapıyorum, kanunlarca düzenlenmiş bu hakkı talep etmek en doğal hakkımız” diye konuştu.

Anayasa güvencesi

Almanya Anayasası, din özgürlüğünü teminat altına alırken farklı inançların yasa önünde eşitliğini, kişinin inancının gerektirdiği ibadeti hiçbir engel ile karşılaşmadan yerine getirmesini öngörüyor. Alman ordusunda Hristiyanlardan sonra en büyük dini grubu oluşturan Müslüman askerler, bu hükümler ışığında orduda imamların da istihdam edilmesini istiyor.

Alman Asker Derneği’nin (Deutscher.Soldat. e.V.) başkanlığını yürüten Hammouti-Reinke, bu konuda taleplerini Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ile de yüz yüze görüştüklerini, ancak yedi yıldır süren çalışmalarda mesafe alınamadığını söyledi. Hammouti-Reinke, “Bize halen üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar. Ancak bunca zaman yol alınamamış olunması bende bu yönde aslında adım atılmak istenmediği izlemine yol açıyor” dedi.

Müslüman asker Nariman Hammouti-Reinke ise kamuoyunda yaşanan bu tartışmaların, Alman ordusunda imamların istihdamını geciktirmemesi gerektiği görüşünde. Son dönemde Alman üniversitelerinde yetişen birçok ilahiyatçı olduğunu hatırlatan Hammouti-Reinke, “Güvenlik endişelerini, farklı siyasi akımların orduya sızmasının istenmemesini gayet tabii ki anlayabilirim. Ama bu endişeler halen adım atılmamış olunması için makul gerekçe teşkil etmiyor. Çünkü Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Enstitüsü’nden eğitimlerini tamamlamış, hiç bir diğer devletle ilişki içerisinde olmayanlar, yetkin insanlar var. Onlar, gereken eğitimler verilerek, görevlendirilebilirler” diye konuştu.

İmamlar en önemli güvence olacak

Bazı siyasetçilerin Müslüman askerlere ilişkin “radikalleşme” konusunda endişeler dile getirdiğine işaret eden Hammouti-Reinke, aslında ordu içinde görevlendirilecek imamların, böyle bir tehlikeye karşı da en önemli güvence olacaklarını vurguladı. Yıllardır Alman ordusunda İslam din hizmetleri verilmesi gerektiğini savunan Alman meclisinin federal ordu raportörü Hans-Peter Bartels de geçtiğimiz hafta açıkladığı raporda bu konuya dikkat çekti. Bartels, “Eğer Alman ordusu böyle bir dini destek hizmeti vermeyi başaramazsa, bazı askerlerin kimi durumlarda kendi destek arayışlarında radikal çözümlere ulaşması ihtimali kimseyi şaşırtmamalı” uyarısında bulundu.

Hollanda, Fransa ve İngiltere ordularında Müslüman askerlere din hizmeti verildiğine, Avusturya ordusunun kendi asker imamı olduğuna dikkat çeken Bartels, Almanya’da pek çok eyalette cezaevlerinde imamların din görevlisi olarak hizmet verdiğini anımsatarak ordunun bu tecrübelerden ve diğer ülke ordularının uygulamalarından yararlanabileceğine işaret etti.