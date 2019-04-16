Alman ordusuna ait uçak acil iniş yaptı Alman Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, orduya ait "Global 5000" tipi uçağın, Berlin yakınlarındaki Schönefeld Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.

Alman Ordusuna ait olan ve hükümet üyelerinin de seyahatleri için kullandığı "Global 5000" tipi uçağın, Berlin yakınlarındaki Schönefeld Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi. Mürettebat sağlık kontrolünden geçirildi Alman Hava Kuvvetleri’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Schönefeld Havalimanı'ndan kalkan uçağın bir fonksiyon arızası nedeniyle geri döndüğü kaydedildi. Uçağın Schönefeld Havalimanı’na inişte kanatlarının piste değdiği aktarılan açıklamada, uçakta yolcu bulunmadığı, mürettebatın sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı. Açıklamada, arızanın sebebinin araştırıldığı da bildirildi. Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi Berlin Havalimanları şirketinden yapılan açıklamada ise pistteki arızalı uçak nedeniyle Schönefeld Havalimanı’na iniş ve kalkışların geçici bir süre durdurulduğu ifade edildi. Ayrıca, Schönefeld Havalimanı’na iniş yapacak uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

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