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Dünya Alman ordusu, Rusya ile savaşa girecek! Ağır itham: Gizli ordu belgeleri, zaman ve yeri göstererek senaryo kurdular!
Dünya

Alman ordusu, Rusya ile savaşa girecek! Ağır itham: Gizli ordu belgeleri, zaman ve yeri göstererek senaryo kurdular!

Yeniakit Publisher
2024-01-15 21:02:00 - 2024-01-15 21:07:35
Alman ordusu, Rusya ile savaşa girecek! Ağır itham: Gizli ordu belgeleri, zaman ve yeri göstererek senaryo kurdular!

Gizlice Alman ordusunun Rusya ile NATO arasında çıkabilecek potansiyel bir çatışma için harekete geçtiği bildirildi!

Alman ordusu, Rusya ile NATO arasında çıkabilecek potansiyel bir çatışma için hazırlıklara başladı. Konuyla ilgili Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya’nın, aslında Ukrayna’daki çatışmaya katılımı yüzünden tedirgin olması gerektiğini söyledi. Peki Alman gazetesi Bild'in gizli ordu belgelerine ulaştığı 'Rusya'ya karşı çatışma planında' neler var?

Alman gazetesi Blind, Alman ordusunun Rusya ile NATO arasında çıkabilecek bir savaş senaryosu oluşturduğunu yazdı. Habere göre, 2024 yılında alevlenmesi beklenen Rusya - NATO ilişkileri, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişe geçmesiyle daha da kötüleşecek. Ukrayna ordusunun çoğunun Hazirana kadar büyük kayıplar yaşayıp Kiev'e kadar çekilmesi ardından, NATO ile Rusya arasındaki tansiyon en yüksek seviyeye ulaşacak.

2025 yılında ise, 300 bin kişilik NATO ordusu, doğuya konuşlandırılarak Rusya'ya karşı çatışma başlatılacak. 30 bin askerin Alman askeri olması planlanırken, çatışmanın en ateşli noktaları Belarus ve Kaliningrad bölgesinde Suvalki koridorunda yaşanacağı belirtiliyor.(sputniknews)

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