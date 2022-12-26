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Kadın - Aile Alman mutfağından nefis Hot Dog yapımı: Hotdog içine ne konur? Dikkat çeken sosisli sandviçe güzel bir alternatif
Kadın - Aile

Alman mutfağından nefis Hot Dog yapımı: Hotdog içine ne konur? Dikkat çeken sosisli sandviçe güzel bir alternatif

Hotdog ya da bir diğer adıyla sosisli sandviç, özellikle sokak lezzetlerinin başında gelen ve sosisle hazırlanan bir atıştırmalıktır. Almanlardan şaşırtan bu tarif Türkiye'de sürekli yapılıyor. Kökeni Amerikan ve Alman mutfağına ait olan hotdog farklı tarifler ve malzemelerle çeşitlendirilse de temel olarak sosis, yumuşak sandviç ekmeği, hardal ve mayonezle hazırlanır. Airfryer'da da hazırlayabileceğiniz hotdog tarifine farklı bir dokunuş getirerek daha sağlıklı hâle getirebilirsiniz

Yeniakit Publisher
2022-12-26 17:53:00 - 2022-12-26 17:55:38
Alman mutfağından nefis Hot Dog yapımı: Hotdog içine ne konur? Dikkat çeken sosisli sandviçe güzel bir alternatif

Hotdog haşlanıp ya da kızartılarak yapılsa bile pek sağlıklı bir atıştırmalık değil. Ancak airfryer ile daha sağlıklı hotdog yapmak mümkün! Çocuklarınızın da bayılarak tüketebileceği ya da sadece farklı bir atıştırmalık yemek için bile hazırlayabileceğiniz airfryer’da sağlıklı hotdog tarifine mutlaka bir şans vermelisiniz. Kızartmadan pişirebileceğiniz sağlıklı hotdog'u ister direkt olarak sosla tüketebilir isterseniz de sandviç ekmeğinin arasına koyarak da servis edebilirsiniz. Airfryer'da sağlıklı hotdog tarifi:

Malzemeler

Yarım kilo patates
500 gram tavuk göğsü
1 çay kaşığı paprika baharat
70 gr kepekli un
Bir çimdik karanfil
1 çay kaşığı kırmızı biber ve tuz

TARİF

Patatesleri iyice yıkayın ve haşlamaya başlayın.
Başka bir tencerede de tavuk göğüslerini haşlayın.
Haşladığınız patateslerin kabuklarını soyun.
Haşlanan tavuk göğüslerini didikleyin.
Didiklenmiş tavukları ve haşlanmış patatesleri bir kaba alın ve ezerek karıştırın.
İyice karıştırdığınız patatesli tavuğun içerisine baharatlarınızı ekleyin ve bir daha karıştırın.
Hazırladığınız sağlıklı hotdog karışımını bir sıkma torbasına doldurun.
Bir yağlı kâğıt üzerine uzun şeritler hâlinde harçtan sıkın.
Hotdogun iyi pişmesi için en az 1 saat buzlukta dondurun.
Airfryer’i 200 derecede çalıştırın.
Dondurduğunuz hotdogları airfryer haznesine yerleştirin ve 10 dakika pişirin.
Pişirme işlemi sırasında ara ara durumlarını kontrol edin.
Hotdoglar piştikten sonra servis edin.

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Yorumlar

Leyl....

Airfryer'i nerden bulacagiz.. Tavada yapariz, firinda olmaz. :)))

Leyl...

Domuz eti sandim.. Onun adi Papates köftesi veya kroketdir..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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