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Spor Alman Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Spor

Alman Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 17:31:00 -
Alman Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Mart'ta Duisburg'da İzlanda, 28 Mart'ta Bükreş'te Romanya ve 31 Mart’ta Duisburg'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak Almanya Milli Takımı'nın 26 kişilik aday kadrosu belirlendi.

Bayern Münih'te forma giyen 18 yaşındaki Jamal Musiala ve Bayer Leverkusen'de oynayan 17 yaşındaki Florian Wirtz ilk kez kadroda yer aldı.

Teknik direktör Joachim Löw, Türk asıllı futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan'a da kadroda yer verdi.

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintrcht Frankfurt)

Savunma: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Emre Can (Borussia Dortmund), Robin Gosens (Bergamo), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Philipp Max (Eindhoven), Antoino Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern Münih), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid)

Forvet: Leroy Sane (Bayern Münih), Timo Werner (Leipzig), Amin Younes (Eintracht Frankfurt)

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