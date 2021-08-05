Alman meteorologlar açıkladı: Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor

Türkiye, günlerdir ülkenin en önemli turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yangınlarda binlerce hektar ormanlık alan zarar görürken, söndürme çalışmaları hızlı şekilde sürüyor. Bir yandan da sıcaklıkların ne zaman düşeceği ve yağmurların ne zaman geleceği merak ediliyordu. Alman meteorologlardan, hava sıcaklıklarıyla ilgili istenmeyen bir haber geldi.

Sıcaklıkların nedeni jet akımı

Q.met meteoroloji servisinden meteorolog Dominik Jung, Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, bugünlerde tarihsel olarak en uzun sıcak hava dalgasının yaşandığını belirterek, "Hafif rüzgar olsa bile bu denizden değil, karadan esiyor. Bu hafta sonuna kadar sürecek. Hafta sonu biraz rahatlayacak ama önümüzdeki hafta başından itibaren yeniden 45 ila 50 derecelere kadar çıkacak" açıklaması yaptı. Bu sıcaklıkların nedeninin 'Jetstream' denilen jet akımı olduğu aktarıldı.

"Isı yoğunluğu türkiye üzerinde birikti"

Isı yoğunluğunun Türkiye üzerinde biriktiğini kaydeden Jung, "Bu akım, Avrupa'nın üzerinde bir duvar gibi. Güneydoğu Avrupa'daki sıcak hava kütlelerini kuzeybatıdaki soğuk hava kütlelerinden ayırır. Zar zor hareket ediyor. İşte bu yüzden ısı kubbesi Türkiye ve Yunanistan üzerinde birikti. Orada hapsoldu ve artmaya devam edebilir" dedi.

Yangınları tetikleyebilir

Bu aşırı sıcaklıkların orman yangınlarını tetikleyebileceği belirtilirken, aşırı sıcakların özellikle denize bakan vadilerde hüküm sürebileceği vurgulandı.