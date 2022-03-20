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Teknoloji Alman medyasından Türk SİHA'ları hakkında bomba analiz: Ukrayna'da oyunun kurallarını değiştirdi
Teknoloji

Alman medyasından Türk SİHA'ları hakkında bomba analiz: Ukrayna'da oyunun kurallarını değiştirdi

Alman medyası, Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "Bayraktar TB2 SİHA"ların Ukrayna'da oyunun kurallarını değiştirdiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 14:31:00 - 2022-03-20 14:32:38

 yeniakit.com.tr 

Türk SİHA'larını analiz eden Alman medyası, Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "Bayraktar TB2 SİHA"ların Ukrayna'da oyunun kurallarını kökten değiştirdiğini ve işgalci Rus güçlerine ağır kayıplar verdirdiğini yazdı.

Alman medyası, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı "Bayraktar TB2 SİHA"ları ilk kez 24 Ağustos 2021 tarihinde bir askeri geçit töreninde sergilediğini hatırlattı.

Ukrayna ordusunun bu SİHA'ları ilk kez 26 Ekim 2021 tarihinde Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı operasyonel olarak kullandığını aktaran Alman medyası, SİHA'larla yapılan bu ilk saldırının Rusya tarafında büyük paniğe yol açtığını belirtti.

Alman medyası analizinde şu ifadelere yer verdi:

"Rusya operasyonun Minsk Anlaşması ile çeliştiği için şikayette bulundu. Ancak Ukrayna ordusu için önemli bir başarıydı. Ve Ukrayna Ordusu artık bu SİHA'yı daha sık kullanmak istiyor."

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